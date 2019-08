Tudod, hogy mikor mi volt a divat Gyöngyösön? Teszteld stílusérzéked és helyismereted!

A Tündérszépek versenyünkre hangolódva egy újabb érdekességet hoztunk olvasóinknak, ezúttal egy gyöngyösi kvíz formájában.

Javában tart a jelentkezés a a Tündérszépek versenyünkre. Legutóbb egy híres francia divattervező, Yves Saint Laurent jelmondatának hódolva – „A divat változik, a stílus örök.” – egy videót készítettünk olvasóinknak az elmúlt 100 év divatjáról. Ezt követően pedig egy különlegességgel is készültünk, mégpedig egy kvízzel, amiben bemutattuk az elmúlt évtizedek öltözködési stílusait Egerben.

A megyeszékhely után most arra vagyunk kíváncsiak, ki, mennyire ismeri fel az elmúlt idők divatját Gyöngyösön. Kezdődjön egy kis múltidézés, játékra fel!

A Tündérszépek második szériájára továbbra is várjuk a lányok jelentkezését Heves megyéből. A meglévő jelentkezések közül a szerkesztőségi szakmai zsűri hét lányt már ki is választott, akiket biztosan behívunk fotózásra. Az országos szépségversenyre 16-29 éves hölgyek jelentkezését várjuk. Újdonság, hogy ezúttal saját portfólióval is lehet jelentkezni. A megyei fordulóba 30 lány juthat majd be. A legszebbek felkészítőtáborban és showműsorral egybekötött döntőn vesznek majd részt.

Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet.