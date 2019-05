Ügyességi verseny, lovaglás és zoknicsata várta a kicsiket Felnémeten

Játékos családi programok, bemutatók, s ügyességi versenyek fogadták a felnémeti majálisra és gyermeknapra látogatókat szombaton.

Az egykori Finomszerelvénygyár modellezőpályáján megtartott esemény a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület szervezésében valósult meg.

Habis László polgármester úgy fogalmazott, céljuk, hogy a jövő generációi számára egy élhető, szerethető várost építsenek, fejlesszenek. – Igaz ez a felnémeti városrészre is, hiszen ezért valósítottuk meg a térségben a zöldterület-fejlesztéseket, beleértve az itteni füves pályát is, amelyen a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület dolgozik. Ezért hajtottuk végre például a rendelők fejlesztését, ezért építünk igényes társasházat, lakásokat, de további újításokat is tervezünk még. Fontos, hogy a felnémeti templom környékét rendbe tegyük, s az épület előtti teret új burkolattal lássuk el – fogalmazott.

Bódi Zsolt, a szervező egyesület elnöke kijelentette, az egykori modellezőpályával nagy terveik vannak. Megújul a területen található kis épület, ahol iroda lesz, s mellette szociális blokk épül majd.