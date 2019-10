Új autóval utazhatnak ezután a fogyatékkal élők Gyöngyösön

A Hétszínvirág Napközi Otthonban élők már kipróbálhatták.

Új, kilencszemélyes gépjármű szállítja a jövőben a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket az otthonuk és az oktatásukat, fejlesztésüket biztosító intézmények közt. Hétfőn a Hétszínvirág Napközi Otthonban adták át az autót. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása saját forrásból, csaknem kilenc millió forint értékben szerzett be az új járművet. Hiesz György, a társulás elnökeként az átadón elmondta, az Igazgyöngy Támogató Szolgálat 2005-től segíti a rászorulók szállítását a városban, valamint a környező településeken élők számára is. Ennek működése egyaránt fontos a fogyatékos személyeknek és családjuknak is, hiszen a gyermekek biztonságos utazása a szülők kísérete nélkül is megoldott.

– Az elmúlt tizennégy év beigazolta, hogy a szolgáltatás nélkülözhetetlenné vált – tudatta Hiesz György. Hozzátette, pályázat híján önerőből kellett finanszírozni a vásárlást, de a társulás jó gazdálkodásának köszönhetően a régi, sok kilométert futott gépjárművet egy korszerű autóra tudták cserélni.