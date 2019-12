Új beruházások, növekvő gyermekszám Hatvanban

A nagyberuházások befejezése, újabb munkahelyek teremtése, az északi ­elkerülő út megépítése, ­rendszeres elektromos városi buszjárat elindítása, az út- és járdafelújítási program folytatása. Ezek voltak Horváth Richárdnak, a város régi-új polgármesterének évértékelőjében a kiemelt, a közeljövőt érintő városfejlesztési tervek.

– Polgáriasodott várost álmodtunk, olyan települést, ahol nyugalom, béke van, és a fejlődés irányát a városlakók határozzák meg, ahol minél többen mondják, hogy szeretik Hatvant és büszkék a városukra – mondta a városvezető a Nagy Endre Rendezvényteremben megtartott évértékelőjében.

A polgármester kiemelte, hogy nagyon jó eredményeket értek el a beruházások terén. A kitartó munkának meglett a gyümölcse, hiszen a városban az elmúlt években kétezer új munkahely létesült. Hatvan ezzel Magyarország egyik legnagyobb munkahelyteremtő településévé vált. Mindennek következtében, elsősorban az iparűzésiadó-bevételeknek köszönhetően, megduplázódtak a település bevételei, stabil a költségvetése. A helység gazdaságilag még soha nem volt ilyen erős.

A Zagyva-parti város első embere arról is beszélt, hogy az ipari park bővülése a következő esztendőben is folytatódik, újabb befektetésekkel, amelyek közül a legnagyobbnak az értéke meghaladja a tízmilliárd forintot. Az új munkahelyeknek köszönhetően egyre több fiatal költözik Hatvanba, így a város azon települések közé tartozik, ahol az előző időszakban nőtt a gyermeklétszám. Az első lakáshoz jutókat jelentős összeggel támogatja az önkormányzat.

– Nagyon fontos, hogy figyeljünk a családokra, segítsük őket, amiben csak lehetséges, hiszen ők képezik a társadalom alapját – jelentette ki az önkormányzat első embere. A sort folytatva közölte: jövőre átadják a kézilabda- és rendezvénycsarnokot, valamint teljesen felújított épületbe költözhet vissza a városközpontba a könyvtár. Ugyancsak 2020-ban indul, és abban az évben be is fejeződik, az újhatvani művelődési ház, a Dali teljes felújítása. Folytatják az út- és járdafelújítási programot is. Ezzel kapcsolatban a polgármester új tervet ismertetett, amely szerint bővítik a kerékpárút-hálózatot és elektromos biciklik bérlését biztosító rendszer kialakítását is tervezik.

Szintén a közlekedéssel függ össze, hogy az elképzelések szerint elektromosbusz-járatot indítanának a vasúti pályaudvar és a város meghatározó pontjai között.

– Úgy tervezzük kialakítani a városi tömegközlekedést, hogy az kiszolgálja a hatvaniakat, az ide látogatókat, a nagyvállalatokat, s rugalmas alternatívát kínáljon az itt élőknek – nyomatékosította a polgármester. – Az autós közlekedés bizonyos napszakokban elég komoly gondot okoz Hatvanban, ami annak is tulajdonítható, hogy az alig több mint húszezer hatvani közel tízezer személygépkocsival rendelkezik, tehát minden második helyi lakosra jut autó, beleértve ebbe a mutatóba a csecsemőket és aggastyánokat is.

Arra is kitért Horváth Richárd, hogy a belváros tehermentesítését célozza az északi elkerülő út megépítése. Jelen számítások alapján ez legalább tízmilliárd forintba kerülne. Az önkormányzat szakemberei már javában dolgoznak a tervek megvalósításán.

– A hatvaniak jelölték ki számunkra azt az utat, amelyen járnunk kell. Örömmel megyünk rajta, hiszen ez a jövő útja, a mi utunk – zárta Horváth Richárd.