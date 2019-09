Új igazgató került a gyöngyöspatai iskolába

Egy tizenegy éves fiú bántalmazása miatt váltották le a Nekcsei Demeter Általános Iskola éléről az igazgatót, adta közre az elmúlt nap több országos média is.

A tudósítások szerint az ügy előzménye, hogy egy édesanya rendőrségi feljelentést tett az igazgató ellen fia bántalmazása miatt. Elmondása szerint az igazgató a szeme láttára ragadta nyakon és szorította oda az ebédlő falához, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szerzett a látlelet szerint.

Az információk szerint a gyerek nyakán mindkét oldalon csecsemőtenyérnyi területen vérömleny keletkezett. Úgy tudjuk, hogy az anya a tankerület vezetőjétől azt kérte, hogy függessze fel az igazgatót és a távozását követelő petíciót is, amelyet több mint százan írták alá, köztük romák és nem romák is. A Hatvani Tankerületi Központ vizsgálatot indított az ügyben és az esettel kapcsolatban már tartottak meghallgatást, ahol az érintett oktatási intézmény igazgatóját és az ott dolgozó tanárokat is meghallgatta a fenntartó tanke­rület.

Lapunk is megkereste a intézmény fenntartóját kérdéseivel. Horváth Márta, a Hatvani Tankerületi Központ tankerületi igazgatója írásban szűkszavúan közölte, hogy kivizsgálták az ügyet, hétfő óta új vezetője van az iskolának. Azt azonban nem tudtuk meg, hogy ki az új vezető, ahogy azt sem, hogy a korábbi igazgató végleg távozott-e az iskolából.