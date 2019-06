Újabb garancia, hogy nem működhet Egerben e-hulladékfeldolgozó

Sem most, sem a későbbiekben nem működhet elektronikai hulladékfeldolgozó Egerben – szögezték le azon a csütörtöki lakossági fórumon, amelynek középpontjában a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása állt. A változtatásra jogharmonizáció miatt van szükség, hogy a HÉSZ összhangban legyen a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen elfogadott hulladékgazdálkodási rendelettel.

A fórumon tizenöt érdeklődő vett részt, többnyire Vécsey-völgyi lakosok. A megjelenteket Rátkai Attila főépítész tájékoztatta a módosítás szükségességéről és jelentőségéről. Mint mondta, a HÉSZ-ben létrehoznak egy új övezeti besorolást, amely szerint csak Gksz-ef és Gip-ef jelű kereskedelmi szolgáltató elektronikai feldolgozó és egyéb ipari gazdasági elektronikai feldolgozó építési övezetben lehetne csak Egerben elektronikai hulladékfeldolgozót létesíteni. Rátkai Attila leszögezte, ilyen övezet azonban itt nincs, tehát ilyen tevékenység nem folytatható. Ahhoz, hogy valaki ilyen üzemet működtessen, kezdeményeznie kell a HÉSZ módosítását, ez azonban egy hosszas procedúra, kétfordulós rendeletalkotással, széles körű szakmai egyeztetéssel és kötelező lakossági fórummal. Tehát a mostani módosítás azért is fontos, mert ha a jövőben bárkinek ilyen terve lenne, akkor arról mindenképpen értesülnek az egriek.

A tájékoztatót követően számos helyinek volt kérdése. Sokan olyan dolgokról is érdeklődtek, amik nem kapcsolódtak a fórum témájához, vagy amire nincs ráhatása az önkormányzatnak. Volt, aki garanciát kért a várostól, hogy ne lehessen elektronikai hulladékfeldolgozó. Erre Rátkai Attila úgy reagált, a tervezett HÉSZ-módosítás a garancia, hiszen ez alapján nincs olyan övezet, ahol ilyen tevékenységet folytatható, nem működhet ilyen üzem.

Egy másik lakos azt mondta, többször beszélt a cég egyik képviselőjével, aki szerint már számos alkalommal volt próbaüzem. Kovács Luca jegyző felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat ebben az eljárásban nem volt engedélyező hatóság, a kormányhivatal jár el. Hozzátette, a próbaüzemről nem tudott az helyhatóság, mivel semmilyen jogszabály szerint nem kell azt jelezni a hivatalnak, de ha esetleg volt, az még nem jelenti azt, hogy az üzem elindulhat, a szabályozási terv ezt nem teszi lehetővé. Szakhatósági engedélyeik vannak, de nem kezdődhet el a munka, nincs meg a jogi feltétele. Az üzem működését az önkormányzat a HÉSZ és a hulladékgazdálkodási rendelet harmonizációjával tudja megakadályozni, amit meg is tettek.

Habis László polgármester is igyekezett megnyugtatni a megjelenteket. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy feszültek az ügy miatt, a városvezetés is az, senki nem akarja, hogy működjön az üzem. Hozzátette, az, hogy a cég nem működhet, annak köszönhető, hogy a közgyűlés módosította a hulladékgazdálkodási rendeletet, most pedig a HÉSZ-t is ehhez igazítják. Olyan övezetre korlátozzák a szóban forgó hulladékgazdálkodási tevékenységet, ami Egerben nincs, ez pedig teljes tiltást jelent, garanciát arra, hogy nem működhet az üzem. Aláhúzta, nincs a közgyűlésnek olyan tagja, aki azt akarná, hogy az üzem működjön. Szilárd az álláspontjuk, a lakossági szempontokkal összhangban jártak el eddig is, és ez a jövőben is így lesz.

A HÉSZ módosításáról szóló rendelettervezetet a következő közgyűlésen tárgyalja a testület.