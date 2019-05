Újabb lenyűgöző videón mutatják be Egert

Május 1-én jelent meg az interneten egy különleges videó, amelyen madártávlatból mutatják be Egert.

A gyönyörű videót ismét a Skytona Drone hozta nyilvánosságra YouTube csatornáján. Csakúgy mint legutóbb, – amikor Eger belvárosa, a vár és a Dobó tér lett megörökítve – most is elhoztuk olvasóinknak a lenyűgöző felvételt, amelyen jól látszik, miért is érdemes Egerben élni. Ezúttal sem érdemes kihagyni ezt a mesés látványt!