Újabb szigorítások lépnek életbe a gyöngyösi és egri kórházakban a vírus miatt

Keddtől számos új szigorítás lép életbe az egri, gyöngyösi és hatvani kórházakban a vírus megfékezése érdekében.

Újabb szigorítások lépnek érvénybe keddtől a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban is. A sürgősségi ellátás szigorú ellenőrzés mellett tovább zajlik, ám a járóbeteg ellátást teljesen felfüggesztjük és műtétekre is csak elkerülhetetlen esetekben kerülhet sor – árulta el hétfőn lapunk kérdésére Weisz Péter, a kórház főigazgatója.

– A járóbeteg szakorvosok természetesen ettől ott tartózkodnak, telefonon mindannyiukat el lehet érni. Kérném továbbá, hogy kerüljék a csoportosulást és az idős, főként alapbetegséggel rendelkező emberek mellőzzék az utcán tartózkodást, nekik segítsenek beszerezni amire szükségük van. Figyeljünk egymásra, és a fertőtlenítő kézmosást még fokozottabban tartsuk be – hangsúlyozta a kórház vezetője.

– Sajnos a megbetegedést megállítani nem tudjuk, de tompítani igen, s erre szükség is van, hiszen robbanásszerű terjedésével az egészségügy túlterhelődne – mondta Hiesz György, gyöngyös polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján.

Keddtől az elektív, egynapos és ambuláns műtéteket felfüggesztik, s a már előjegyzett pácienseknél sem végzik el, illetve kizárólag a sürgős műtétekkor operálnak az orvosok a hatvani Albert Schweitzer Kórházban is – adta hírül Zelnik Krisztina minőségirányítási és pályázati irodavezető. A járóbeteg szakrendelőben kizárólag a halasztást nem tűrő ellátás vehető igénybe az alábbi rendelések esetében: gasztroenterológia, szemészet, neurológia, nőgyógyászat, kardiológia, belgyógyászat, sebészet, műtéti aneszteziológiai szakrendelés, ám a többit lezárták. Mindkét járóbeteg szakrendelőben bevezetik az „egykapus” beléptetést és az előzetes triázst, melynek keretében non-kontakt hőmérővel ellenőrzik a hőmérsékletet. A képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra érkező betegeket csak a vizsgálati időpont előtt öt perccel van lehetőségünk beengedni a radiológiai osztály várójába a zsúfoltság elkerülése érdekében. Az aszódi járóbeteg szakrendelőben csak sürgős laboratóriumi vizsgálatot végeznek, minden más szakrendelés szünetel. Sürgős ellátás a hatvani járóbeteg szakrendelőben vehető igénybe.

Hasonlóan jár el a járvány megelőzése érdekében az egri Markhot Ferenc Kórház is – tájékoztatott Szegedi Erzsébet sajtóreferens. Kiemelte, a megyeszékhelyen nincs koronavírus fertőzött. Azok a betegek, akik a háziorvostól sürgős beutalót kaptak, a főportán menjenek be az épületbe, itt az orvosi diszpécser szolgálat irányítja el őket. A sürgősségire érkezők szájmaszkot kapnak, azonnali lázmérést végeznek, s a kézfertőtlenítés is megtörténik. A vészhelyzet ideje alatt a gyógyszereket nem csak a beteg válthatja ki. Elegendő, ha egy papírra felírja a páciens TAJ számát és a gyógyszert kiváltó a saját személyi igazolványát vigye magával.