Újra fellángolt a vita a lakók és a szórakozni vágyók között Eger belvárosában

Közeleg a nyár. Természetes, hogy a szezon közeledtével egyre többen szeretnének szórakozni, az egri belvárosban azonban vannak gátak. Az itt élők ugyanis pihenni szeretnének az éjszakai órákban.

Ha nyár, akkor buli. Ha buli, akkor ádáz vita a vendéglátóhelyek és a környéken élők között. Egerben ez a forgatókönyv évről évre. A napokban az indította el a szokásos nyári polémiát, hogy két kedvelt belvárosi szórakozó helyen, a Zöld Pecsét Kávézó és Borbárban és az Uránia Mozi Rendezvényközpontban jegyzői végzés született arról, hogy az esti órákban hangos rendezvényt, vagyis koncertet és egyéb programokat tartaniuk tilos. Idéznek is a végzésből facebook oldalukon: „a hangos hanghatással járó zenés-táncos rendezvények – az Eger, Katona István tér 1. szám alatti társasházi lakók nyugalmának megzavarására alkalmas módon történő – tartását megtiltom…” A Zöld Pecsét csapata az előre meghirdetett rendezvényeit ettől függetlenül megtartja, oly módon, hogy ne zavarják meg a lakók nyugalmát.

Az Uránia Mozi oldalán az olvasható, hogy a vezetés megtette a szükséges jogi lépéseket, fellebbeztek a határozat ellen, és bíznak a pozitív jövőben. Közleményükben kitérnek arra is, hogy az intézmény tulajdonosát, az Agria Film Kft-t Pétervására jegyzője tiltotta el a hangos hanghatással járó események megtartásától. Az Uránia Mozi-t üzemeltető cég tulajdonosa, az egri önkormányzat. A döntés Egertől távol született meg, összeférhetetlenség miatt – írják, majd így folytatják: Az Uránia Mozi vezetése több alkalommal egyeztetett a városvezetéssel, ahol nem volt szó az intézményben a rendezvények megszüntetéséről, csak azok mérsékléséről. Ebből adódóan az elmúlt időszakban elhelyeztünk több hangszigetelt ajtót az épületben, a szervezőket köteleztük több biztonsági személy alkalmazására, az utcán a csend betartatására és egyéb intézkedéseket hoztunk a lakók nyugalmának érdekében.

– A döntés meglepett minket, s úgy gondoljuk, Eger város vezetését is. A jogi procedúra lezárulásáig igyekszünk konstruktívan együttműködni a hatóságokkal, s a lakók nyugalma érdekében további intézkedéseket teszünk a hangerő mérséklése érdekében, szükség esetén szűkítjük a nyitvatartási keretet – jegyezte meg lapunk érdeklődésére Berényi Tamás, az Agria Film Kft ügyvezető igazgatója, aki elmondta, a szükséges jogi lépéseket megteszik, a bírósághoz fellebbeznek, mert céljuk, hogy az Uránia Mozi kibővített funkciókkal rendezvényközpontként is funkcionáljon, melybe az esti rendezvények, koncertek is beletartoznak. Terméseteken a környező lakók nyugalma is fontos számukra , így mindent megtesznek – a rendezvények megtartása mellett kiállva – , hogy őket se érje hátrány!

Természetesen rengeteg hozzászólás érkezett mindkét bejelentésre. A kommentelők egy része vérmérséklete szerint tette közzé véleményét, amelyeknek lényege, hogy a fiataloknak joguk van a szórakozáshoz és elegük van abból, hogy a városban évek óta sehol nem lehet egy normális koncertet, bulit szervezni, mert a lakók azonnal tiltakoznak. A lakók azzal érvelnek, hogy nekik is joguk van az éjszakai nyugalomhoz. Megkérdeztük az önkormányzat sajtóreferensét, Zentai Lászlót is az ügyben, aki elmondta, hogy az Uránia Mozi facebook falán álló bejegyzéssel kapcsolatban az önkormányzat nem kíván állást foglalni. Várják a folyamatban lévő ügy fejleményeit. Ettől függetlenül utalt arra, hogy a városi közgyűlés május 13-i ülésén külön napirendet szántak a témának. Az erről szóló jegyzőkönyvben egyebek mellett az áll, hogy a városban évről évre visszatérő téma, mind szolgáltatói, mind lakossági oldalról, valamint az Egerbe látogató vendégek részéről a turisztikai főszezonban a belvárosban működő vendéglátó-egységek üzemeltetési gyakorlata.

Megkerestük dr. Varga Attilát, Pétervására jegyzőjét is, aki kérdésünkre úgy válaszolt, hogy mivel az egri önkormányzat tulajdonos az Uránia Mozit üzemeltető Agria Film Kft-ben, összeférhetetlenség miatt nem hozhatott végzést az ügyben, ezért szignálták neki a feladatot. A jogi procedúra a fellebbezést követően a bíróságon folytatódik.