Újra színpadra lépett a gyöngyösi Sound of Spirit énekegyüttes

A helyi Sound of Spirit énekegyüttes ékes példája annak, hogy akik azt állítják, a mai fiatal generációt nem érdekli semmi, nagyot tévednek. Szombat este a Mátra Művelődési Központban léptek fel

– A járvány miatt gondolom, nem a sokadik idei koncert előtt beszélgetünk.

– Ez a második ebben az évben, de közönség előtt az első. – kezdi Nagy Gábor zenetanár, zeneszerző, kórusvezető, a Sound of Spirit Énekegyüttes alapító tagja. – Május végén volt egy stream koncertünk. Otthon tanultuk meg a dalokat, a világháló meg továbbadta.

– Hogyan tud egy kórus készülni, ha a tagok nem találkozhatnak egymással?

– Együttes próba nem lehetséges online módon, mert késések vannak a rendszerben – magyarázza Nagy Gábor. – Ezért a kórus tagjainak elküldtem a szólamokat felénekelve, akik otthon megtanulták a hanganyagot. Utána felénekelték a telefonjukra, és elküldték nekem. Egy stúdiószoftver segítségével mixeltem a kórushangzást.

– Gyöngyösön jól, Budapesten elég jól, másutt talán kevésbé ismertek.

– A Sound of Spirit 2013 októberében alakult, az akkori zenésztársaimból, barátaimból – emlékezik vissza Nagy Gábor. – A formáció mára sok átalakulás és fejlődés után Gyöngyös fiatal, képzett tehetségeinek zenei alkotóműhelyévé vált. Vokális könnyűzenei repertoárunk felöleli a gospel mellett a pop, rock, blues és soul világát, a mi stílusunkban. Több alkalommal dolgoztunk az Omega együttessel, a Magyar Művészeti Akadémia támogatását is élvezzük. A Pesti Vigadóban sikerrel mutattuk be a Blues & Gospel Koncertshow produkciónkat.

– A sikerszériát, reméljük, csak időlegesen szakította meg a karanténkorszak.

– Nehéz időszak volt – veszi át a szót Pethesné Barna Eszter kórustag. – Nekem duplán is, mert a gyöngyösi Come Prima Énekegyüttesben is fellépek, de ott is csak pár hete volt az első koncertünk. Szerencsére a mai technika már az otthoni gyakorlást és közös munkát is lehetővé teszi, de az nem az igazi. – Nekem is kétszeresen nehéz volt – teszi hozzá Nagy Bálint énekes. – Alig vártam, hogy a színpadon kigyulladjanak a reflektorok. E művészeti tevékenységem mellett röplabdázó vagyok. Szerencsére nyáron már beindult a strandröplabda szezon, elkezdhettem levezetni a karantén alatt felgyűlt plusz energiáimat. Már alig várom a mai kezdést.

– A ma esti vendégeitekről talán kevesen tudnak.

– A Budapest Show Kórus tagjai kedves ismerőseink – folytatja Nagy Gábor. – Zongoristaként és hangszerelő-zeneszerzőként együtt szoktam dolgozni Pejtsik Péter karmesterrel és lányával, Pannával, A mai vendégkórusnak Panna a vezetője.

– Annyira ismerősök, hogy közös pont is van a kórusok között.

– Én vagyok az – felel Joó-Kovács Réka énekes. – Én mindkét társulatnak tagja vagyok, mivel Budapesten élek. A fővárosi együttesünk sem volt jobb helyzetben, eddig nekünk is csak egy fellépésünk volt.

– Gondolom, akkor jól begyakorolt repertoárral érkezett mindkét társulat.

– Nem így van – mondja Pethesné Barna Eszter. – Az ismert dalaink közül azokat válogattuk, amiket a törzsközönségünk is csak ritkán hall. – Két okból is voltak új dalok – jelenti ki Nagy Gábor. – Egyrészt, hogy ne unatkozzunk. A viccet félretéve, arra is kellett ügyelni, hogy a két műsor ne üsse egymást. A végén közös éneklés is volt, de egy dal ősbemutatója is itt volt hallható. És persze, figyelemmel voltunk a dalválasztásnál a sztár fellépő Molnár Danira is, akit a Dal 2020-ból is ismerhet a közönség. – Várunk mindenki a karácsonyi koncertünkre is, ami, legrosszabb esetben, szintén streaming lesz – mosolyog Nagy Bálint. – Egy dolog biztos, a koncerten tapsolni bátran lehet, az nem terjeszti a vírust – búcsúzik Nagy Gábor.

Kepala: A fináléban együtt énekelt a Sound of Spirit, a Budapest Show Kórus és Molnár Dani Fotó: Czímer Tamás