Ünnepi szentmisén adták át a 333 millió forintból felújított templomsisakokat Gyöngyösön

A déli toronyban látványlift és kilátó épült.

– Növekedjen a hit, erősödjön a remény és a szeretet e kupolák alatt – ezekkel a szavakkal áldotta meg az egri érsek hétfő délután a megújult toronysisakokat. Dr. Ternyák Csaba cerebrálta az ünnepi szentmiset a Szent Bertalan templomban, amely zsúfolásig megtelt hívekkel. – Az ősi falak eredeti pompájukban ragyoghatnak, ahogy most már az új toronysisakok is. A templom ugyanis nemcsak a hívők számára fontos, nemcsak imádkozni járunk ide, hanem ez a ház Isten otthona is. Az Ő dicsőségére emelünk tornyakat, amelyek minket emlékeztetnek arra, hogy az út felfelé, Isten felé vezet – mondta szentbeszédében az érsek.

Az uniós támogatottságú projektben a Szent Bertalan templomot érintő kivitelezési munkák még 2018 tavaszán kezdődtek az önkormányzat és a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia együttműködésében.

Az 564 millió forintos összköltségvetésű pályázatból, – amely a Kulturális és aktív turizmus fejlesztés Gyöngyösön címet viseli – 333 millió forintot a toronysisakok rekonstrukciójára költöttek, amelyek ezáltal visszakapták a több mint 100 évvel ezelőtti formájukat. A déli toronyban látványlift és kilátó épült, a templom melletti parókia épületében pedig turisztikai információs pontként is működő pénztárat és kávézót alakítottak ki. A projekt részeként megújul a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő kerékpárút is.

A misén dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes is részt vett. aki az esemény végén portálunknak elmondta, hogy a tornyok rendbetétele régi restancia volt a város számára. – Szent István óta a magyar történelem tanulsága az, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak és ami jó az országnak, az jó az egyháznak is, tehát amikor Szent István nyomdokaiba járva templomokat újítunk meg, ezzel mindenkinek a lelki, szellemi gazdagodását szolgáljuk. Gyöngyös esetében ez egy régi adósság volt, ismert ugyanis, hogy az 1917-es tűzvészben elpusztultak a templom tornyai, amelyek teljes pompájukban egészen mostanáig nem tudtak megújulni. Ezzel a beruházással pedig most mindenki megtette a magáért, hiszen a kormány uniós forrásokat biztosított, az egyházmegye erején felül vállalt részt a felújításban, de segített az önkormányzat, a hívek, a gyöngyösi polgárok, akik adományaikkal, munkájukkal tették szebbé a templomot, amely a XXI. századi technika segítségével turisztikai látványossággá is válhatott – fogalmazott.