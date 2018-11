Utasbarát, fenntartható közösségi közlekedés megteremtése a cél

Szerteágazó témákkal rendezik meg Egerben a közlekedési szakemberek konferenciáját.

A Hevesi megyeszékhelyen rendezik ezekben a napokban a II. Magyar Közlekedési Konferenciát. A keddi nyitónapon plenáris üléseket tartottak, míg a folytatásban külön szekciókban foglalkoznak egyebek közt a közúthálózat, a digitalizáció, a légi közlekedés, a hídépítés, közlekedésbiztonság aktualitásaival.

Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke, államtitkár köszöntőjében kiemelte, a közlekedésben ma 120-140 ezren dolgoznak az országban. A mostani nagy konferenciára több mint nyolcszázan jelentkeztek, s az előadások megtartására is pályázni lehetett.

Előadásában a közösségi közlekedésre koncentrált. A MÁV stabilizálódott szakmailag és megvannak a céljai 2030-ig. A közúti közlekedéssel összehangolt hálózatot és menetrendet szeretnének kialakítani. Az öt nagy cél a rendszerben az utasbarátság, az innovativitás, a fenntarthatóság, az integráltság és a rugalmasság. A közösségi közlekedést az egyéni utazáshoz képest kell vonzóvá tenni, nem a busznak és a vonatnak kell versenyeznie. Felsorolta, a megyei jogú városok jobb elérését, elővárosi közlekedését kell megoldani a közeljövőben, s a MÁV flottájának megújítását, a járatok sűrítését. Készül az egységes menetrend. Fontos a racionális intermodalitás, a tarifák és kedvezmények egységesítése, illetve közlekedési szakemberek képzése már középiskolai szinten.

Habis László, Eger polgármestere szerinte Eger történelmi időket él közlekedés-fejlesztés szempontjából, épül az M25-ös, s a városban is vannak építkezések. Ennek köszönhetően jött létre 30 milliárd forintnyi beruházás a déli iparterületen, s két további fejlesztés is érkezhet 30-32 milliárd forint értékben. Ez több száz új munkahelyet teremtene a térség számára. Megemlítette, a jó közlekedés az oktatás és a turizmus miatt is fontos a város számára.

Tóth Péter helyettes államtitkár a nemzetközi vasúti fejlesztésekről, az autópálya-hálózat bővítéséről beszélt. Kifejtette, nőttek az útdíj-bevételek, jövőre pedig a kistelepülések útjaira is külön pénzalapot hoznak létre.

Intelligens közlekedési rendszerek Az ITS Hungary Egyesület, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Budapest Közút Zrt. szervezésében kialakított Interaktív Zónában az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén működő társaságok kiállítással várják az érdeklődőket. A különteremben magyar és külföldi szakemberekkel magyar-, illetve angol nyelvű kerekasztal beszélgetéseket is rendeznek. Fónagy János a kiállítás megnyitóján elmondta, itt olyan módszerekkel ismerkedhetnek az érdeklődők, amelyekkel csak külföldi konferenciákon, illetve szaklapokban találkozhatnak. Az intelligens közlekedési rendszerek elemei itt-ott már felbukkannak az országban is. Ezek lényege, hogy bár az ember viselkedése nem változik, szabályokat követ, vagy nem tart be, az új rendszerek segítségével a pozitív viselkedési formák erősíthetők, a negatívak pedig meggátolhatók. A kiállításon és beszélgetéseken foglalkoznak a gyalogos átkelőhelyekkel, az okos várossal, elektromobilitással, a jövő autóival.