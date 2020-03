Valóra válik a nagyúti álom: lesz szennyvízelvezetés és új út is épül

A település idei költségvetését 32 millió forintos főösszeggel fogadta el a képviselő-testület. Tóth Géza polgármester szerint ez a legszükségesebb feladatokra nyújt fedezetet. A koronavírus-helyzetre tekintettel a büdzsé teljesítése bizonytalannak tűnik.

– Milyen intézkedésekre volt szükség a koronavírus miatt elrendelt vészhelyzetben?

– Településünkön is bezártuk az iskolát és az óvodát, a hivatalban szünetel a személyes ügyfélfogadás. A konyhánkat továbbra is működtetjük, ellátjuk az időskorú lakosságot és a gyerekeket melegétellel. A házi segítségnyújtás zavartalanul működik, illetve segítséget nyújtunk a vásárlásban. A polgárőrség fokozott járőrözéssel végzi a szolgálatot, s különösen figyelnek a szépkorúakra. Az idei költségvetésünket 32 millió forintos főösszeggel fogadtuk el, ami a legszükségesebb feladatokra nyújt fedezetet. A kialakult helyzetben a büdzsé teljesítése bizonytalannak tűnik, hiszen még nem látjuk, milyen pluszkiadással jár mindez. Ám azt hangsúlyozom, arra kérünk mindenkit, hogy a saját és mások egészségének megóvása érdekében minél kevesebb időt töltsön közösségi tereken. Aki csak teheti, tartózkodjon odahaza.

– Mi történt a falujukban a választás óta eltelt időben?

– Megújult a képviselő-testület, igaz, én negyedjére kaptam bizalmat a lakosságtól. Az öttagú grémiumban velem együtt hárman maradtak az előző ciklusból. Az alakuló ülés után megfogalmaztuk a terveinket, céljainkat. Továbbra is vallom, hogy a lakosság érdekeit szem előtt tartva kell meghozni a döntéseinket a fejlesztésekkel kapcsolatban. A választások után a községben rögtön járdaépítésbe kezdtünk, ami már el is készült. Öt utcában újult meg a járdahálózat, a Dózsa György, a Petőfi, a Klapka György és a Táncsics úton, valamint a Kossuth út és a Szabadság tér egy részén.

– Többször írtunk a szennyvízhálózat kiépítésének tervéről. Hol tartanak ezzel?

– Nagy álmunk vált valóra azzal, hogy a télen elkezdhettük a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését. Ez azért is nagy dolog a mi életünkben, mert most lehetőség nyílt az önerő befizetése nélküli megvalósításra. A szennyvízhálózat a káli szennyvíztelephez csatlakozik majd. Bízzunk benne, hogy az eddig is ütemesen haladó munkák a nyár közepére befejeződnek. Ezt már csak az utómunkálatok és a próbaüzem követi.

– Miként alakultak az újabb pályázataik?

– A Magyar falu programban falugondnoki pályázatot nyújtottunk be, amit meg is nyertünk. Ehhez a munkához kilencszemélyes kisbuszt is beszerezhetünk 15 millió forint értékben. A munkahely betöltésére a pályázatot kiírtuk, s május 1-jétől tervezzük elindítani a szolgálatot. Ugyanezen program keretében sikeresen pályáztunk a szolgálati lakás felújítására is. Ezt helyi vállalkozók végzik. Ezzel is támogatjuk a kisvállalkozások talpon maradását. A korszerűsítés tetőcserére, nyílászárók cseréjére, külső szigetelésre, festésre terjed ki.

– Nagyútra köztudottan keréktörő mutatvány közúton eljutni. Van esély kijutni ebből az állapotból?

– Örömünkre, igen. Nagyon régi vágyunk teljesülhet, hogy a Kál irányába kivezető több mint ötvenéves utat újjáépítjük. Az évek során sokat romlott az út állaga, a közlekedés igen nehézkesen volt megoldható. A munkagépek április közepe környékén vonulnak föl, és indul a kivitelezés. Az év végére tervezik a Kálig megépülő új út átadását. A Magyar falu programban valósul meg, s hogy sikeresek voltunk, abban nagy szerepe van településünk országgyűlési képviselőjének, Szabó Zsoltnak.

– Az élet vészhelyzetben sem áll meg. Milyen további pályázatokban gondolkodnak?

– Az előkészítésnél tart a pályázatunk a Magyar falu programban orvosi eszközök beszerzésére 2,5 millió forint értékben. Tervezzük egy nyolc gyermek elhelyezésére szolgáló bölcsőde megépítését, s további útfelújításra is pályázni szándékozunk.