Van, hogy egy nap 100 szobát is visszamondanak egy Heves megyei szállodában

A hazánkban is egyre inkább terjedő koronavírus-járvány nem kíméli a turisztikai szektort sem. Van megyei szálloda, amely már bezárt, de mindenütt drasztikus forgalomcsökkenést tapasztalnak a vezetők.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Szerda este az egri Hotel Korona határozatlan időre bezárt. Micski Marianna ügyvezető igazgató a Heolnak is megindokolta a döntését.

– Nagyon kevés vendégünk maradt, de még fontosabb, hogy a kollégáim egészségét tartom szem előtt, ezért döntöttünk a bezárás mellett – jelentette ki. Hozzátette, napról napra nőtt azoknak a száma, akik visszamondták a foglalásukat. Félretették az üzleti érdekeket, a munkavállalókat nem hagyja fizetés nélkül.

Senkit sem bocsátottak el, mindenkit támogatnak

– Senkit nem bocsátottunk el, mindenkit támogatunk, az alkalmi dolgozókat is – folytatta az ügyvezető igazgató. – Tőlük azt kértük, nevezzék meg azt az összeget, amivel havonta tudjuk őket segíteni, ezt a cég saját profitjából biztosítja. A többiek esetében kiadjuk a fizetett szabadságukat, s alapbért kapnak a válság végéig. A cégnek két és fél hónap tartaléka van, majd a tavalyi osztalék, s végül pedig a tulajdonosok saját pénze következik.

– Ha három hónap múlva minden vissza is áll a rendes kerékvágásba, akkor sem a szállodaipar lendül fel először. A 2008-as válságot végigélve örülhetünk, ha csak ez az év veszik kárba. Ebből a helyzetből való talpra állás akár éveket is igényekbe vehet – festett meglehetősen borús képet Micski Marianna.

A Hotel Eger & Park igazgatója, Harmati Judit sem számolt be jó hírekről.

– Nálunk azért van nagyon nagy visszaesés, mert a tavaszi és az őszi szezonban rengeteg konferencia otthonául szolgálunk, ezeket viszont elhalasztották a résztvevők. Az egyéni szállásfoglalásokat is napról napra mondják le – részletezte. Próbálnak kitartani, hogy a vendégek bizalmát ne veszítsék el. Rendkívüli figyelmet fordítanak a higiéniára, így azok a szállásfoglalók, akik jelenleg is náluk tartózkodnak, biztonságban érezhetik magukat. Harmati Judit arról is beszélt, hogy készített egy akciótervet.

– A munkabérek teljes kifizetését vállaltuk két hónapra. Hétfőn tájékoztattuk a dolgozóinkat minderről. Két hónap után viszont még nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz – fűzte hozzá.

Van nap, mikor száz szobát mondanak vissza

A Hotel Ózon Mátraháza tulajdonosa, Hoffmann József szavai szerint a márciusi foglalás aránya a vírus előtt 78 százalék volt, ez a mutató most ötvennél tart.

– Van olyan nap, amikor száz szobát is visszamondanak. A céges rendezvényeket áprilisra és májusra is törölnünk kellett. Nem kizárt, hogy nekünk is be kell majd zárni a kapukat egy időre. Különböző variációkat kellett kitalálnunk arra, hogy a munkavállalóinkat ne küldjük el, sávosan próbálok majd fizetni nekik – húzta alá.

Nagyon érzékenyen érinti az egri magánszállásadókat is a terjedő járvány. A többségük már visszamondta a foglalásokat, s a vendégek is elnapolták a tervezett egri kirándulásokat. Az egyik vállalkozó lapunk érdeklődésére elmondta, bizony elég súlyos veszteség ez a családi vállalkozásuknak, az élet teljességgel felülírta az idei, tavaszi terveiket. Az előző esztendőkben ilyenkor már nem csak a húsvéti ünnepekre, hanem a májusi hónapra is előfoglalást igényeltek a visszatérő vendégek. Idén mind a hazai, mind pedig a külföldi turisták elmaradnak.

– A vendégházakat fertőtlenítettük és napokkal ezelőtt lezártuk azokat – sorolta az eddig megtett lépéseiket. – Bizonytalan ideig nem fogadunk vendéget. Nem így terveztük az idei évet, s a téli hónapokban áldoztunk is jócskán az ingatlanok felújítására, szépítésére. Be kell azonban látni, hogy most, ebben a nehéz helyzetben az a legbiztonságosabb megoldás, ha mindenki otthon marad és vigyáz szeretteire.

Bíznak Egerben a júniusi újrakezdésben

Hegedűsné Majnár Márta, az Egri Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője sem tapasztal mást, mint fentebb megkérdezett kollégái.

– A március 15-ét megelőző körkérdésünkre adott válaszok szerint a szállodákban drasztikus mértékben csökkent a turisták száma, az előfoglalásokat a legtöbb szálláshelyen május végéig visszamondták, de a külföldről várt csoportok már a nyári, kora őszi időszakra is elálltak az utazási szándékuktól – vázolta. Kiemelte, hogy jelenleg két fontos feladatuk van: betartani az előírásokat és ezzel megőrizni Eger biztonságát, illetve megalapozni a munka vírus utáni folytatását.

– Bízunk abban, hogy a közvetlen veszély elmúltával, május végén, júniusban elindulhat a turisztikai szektor felépülése. Remélhető, hogy a most lemondott programok nagy részét később pótolják – bizakodott.

Kíváncsiak voltunk olyan érintettre is, akinek vissza kellett mondania az utazását. Egy szilvásváradi nő a veszélyhelyzet kihirdetése előtt lemondta a párjával közös nizzai útját. Az egyhetes franciaországi vakáció lefújását még viszonylag olcsón megúszták.

– A szállásfoglalási díjat nem kaptuk vissza és a repülőjegyet sem lehetett lemondani, átfoglalni pedig szintén nem érte volna meg. Nagyjából ötvenezer forintot buktunk. Egyébként egy multi cégnél dolgozunk, a vezetőség már több mint egy hete javasolta, hogy ha lehet, inkább ne utazzunk – magyarázta Angéla, aki kérte teljes nevének titokban tartását. – A médiát figyeltem és nem akartam külföldön karanténba kerülni, leginkább anyagi okok miatt, hiszen biztos, hogy nem szállásoltak volna el ingyen. Továbbá lett volna biztosításunk is, de az erre nem érvényes. S ha haza is jutok, akkor is két hét karantén következett volna, amit nem éreztünk vállalhatónak.