Végre jobb körülmények között tanulhatnak a tarnazsadányi iskolások

Felújított általános iskola várja végre Tarnazsadányon a 132 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót és tanáraikat­.

A korábban sokat emlegetett, rossz állapotú vizesblokkot is felújították az általános iskolában nemrégiben. Az ujjávarázsolt iskolaépületet csütörtökön délelőtt adtak át a településen.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója a Heolt arról tájékoztatta, hogy az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolájában a központ mintegy százharmincmillió forintos, teljesen mértékben költségvetési forrásból megvalósult épületfelújítást hajtott végre. Ezzel nyolc osztályban 132 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló és tanáraik számára teremtett kedvező körülményeket a mindennapi munkához.

Elmondta, a beruházás során új vizesblokkot alakítottak ki: lány-, fiú-, női, férfi- és akadálymentesített mosdó, valamint takarítószer-tároló jött létre.

Felújították az iskola épületét, ami tetőszerkezet, a héjazat, homlokzati nyílászárók cseréjét, homlokzati hőszigetelést jelent. Mindezt a mai kor hőtechnikai előírásának megfelelően hajtották végre. Kifestették a belső tereket és a folyosó is új burkolatot kapott. Mindezeken túl a kiszolgálóépület tetőszerkezetét is rendbe tették, ott is lecserélték a héjazatot, s a homlokzati nyílászárókat, valamint kiépítették a hőszigetelő rendszert, s teljesen felújították a tornaszobát.

Oltóvíztárolót is készítettek, ugyanis az iskola bővítése miatt a tűzvédelmi előírások már szükségessé tették egy hatvannyolc köbméteres, flexibilis tároló létrehozását. Az önkormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy még komfortosabb körülményeket teremtsenek az iskolásoknak. Az étkezőt és a melegítőkonyhát varázsolták újjá.

– Az Egri Tankerületi Központ, mint a hevesi járás állami iskoláinak fenntartója eleget tesz a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinek, ugyanakkor több évtizedes állagromlások megállítását és az iskolaépületek felújítását csak fokozatosan, fontossági sorrendet tartva képes végrehajtani – hangsúlyozta Ballagó Zoltán a Heolnak. Hozzátette: pályázati pénzből jelenleg a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskolájában egy több mint huszonötmillió forintos felújítás van folyamatban.

A tarnazsadányban most átadott beruházásról szólva kiemelte, az Egri Tankerületi Központ által végrehajtott bővítés és felújítás az oktatási feltételek jelentős javulását indította el az intézményben, amely a nevelés-oktatás minőségének emelkedéséhez járulhat hozzá, s megakadályozhatja a tanulók lemorzsolódását.

A tornaterem is átalakításra vár Öcsödi Kiss József iskolaigazgató beszámolt arról, hogy korábban az udvaron egy leromlott állapotban lévő mellékhelyiség állt, energetikai és statikai szempontból sem volt már elfogadható, valamint tetőszerkezet is igencsak rozoga volt már. A felújítást augusztus elején kezdték, s október végén fejezték be. Emiatt egy héttel később kezdődött a tanítás, ám azt a munkálatok nem zavarták. Többek között lebetonozták a kocsibejárót és parkolókat építettek. A szülői munkaközösség és az iskola dolgozói segítségével lefestették a folyosót. Az igazgató hozzátette, szeretnének majd pályázni annak az épületnek a felújítására, amelyben tornatermet alakítanának ki.

