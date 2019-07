A hun-magyar származási vita végére is pont kerülhet

A magyarság őstörténetére vonatkozóan évszázados vitákat zárhatnak le a Magyarságkutató Intézet genetikai kutatásai.

Neparáczki Endre archeogenetikus, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában a honfoglalók származásáról, a magyar genetikai adattárról és az Árpád-háziak DNS-ének vizsgálatáról is beszélt.

Az intézet egyik 2017-es, nagy vihart kavart kutatása megmutatta, hogy a 102 vizsgált honfoglaló magyar markáns hányada származását tekintve anyai vonalon Közép-Belső-Ázsiába vezethető vissza. Az igazgató szerint az ázsiai géneknek egyik lehetséges forrása az ázsiai hun népesség. Ennek vizsgálatához azonban további adatok kellenek.

„Amint elkészítjük a honfoglaló magyarok teljes genomadatbázisát, ezt össze tudjuk hasonlítani a hun kori leletek genomeredményeivel. A teljes genomokból sokkal több információ nyerhető egykori őseink származásáról, létszámáról és arról, hogy mikor kikkel keveredtek és milyen arányban, mint az eddigi vizsgálatokból. Így

megnyugtatóan pontot tehetünk a hun vitára is, mivel a hun kori leletek genomja világosan meg fogja válaszolni, hogy volt-e közük a honfoglalókhoz.”

Neparáczki Endre elárulta, hogy a céljaik között szerepel egy, a jelenlegi magyar népességre vonatkozó genetikai adattár létrehozása is. Ezt szerinte népességtörténeti kutatásokon kívül akár gyógyszerhatóanyag fejlesztésre is fel lehetne használni. Az ehhez szükséges mintavételezést az egész Kárpát-medencében végzik.

Az igazgató szerint az intézet hiánypótló szerepet tölt be a hazai tudományban, hiszen ernyőszervezetként felügyeli és irányítja a magyar őstörténettel kapcsolatos kutatásokat. „Mi eddig és ezután is új genetikai információkkal szeretnénk szolgálni a magyar és a nemzetközi közösségnek. Számunkra az egységes történeti kép kialakítása a cél, amihez természettudósok és bölcsészek párbeszédére van szükség.

Nálunk lehet nyíltan beszélni az őstörténetünkben fellelhető problémás kérdésekről is, sőt jelenleg is ilyeneket vizsgálunk a tudományos projektünkben.”

Az intézetben az Árpád-házi királyok genetikai örökségét is kutatják, III. Béla már feltárt genetikai profilja pedig ennek fontos kiindulópontja lehet. „Enélkül minden további, az uralkodó dinasztiára irányuló összehasonlító genetikai vizsgálat értelmetlen lenne, tehát a Kásler Miklós vezette kutatócsoport munkája minden dicséret megérdemel. A potenciális Árpád-házi jelöltek vizsgálata, azaz azonosítása vagy kizárása nálunk fog történni, így akár macsói Béla hercegé is. Ezek a vizsgálatok is igen izgalmas eredményeket hozhatnak, hiszen

lépésről lépésre lehetőségünk nyílhat egyre több Árpád-házi családtagot azonosítanunk, olyanokat, akikről eddig csak feltételezhettünk, hogy azok lehettek.

Tehát az Árpád-ház leleteinek további genetikai vizsgálata, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjában folytatódik”- mondta az igazgató.

Borítókép: A honfoglalás, részlet a Feszty körképről