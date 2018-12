A pozsonyi diákok szerint a Virágvölgy a legjobb film

Az alkotás júliusban a Karlovy Vary-i Filmfesztivál East of the West versenyprogramjában elnyerte a zsűri díját, majd a palicsi fesztiválon is díjazták, és azóta már mintegy húsz rangos filmfesztiválon szerepelt szerte a világon.

Csuja László Virágvölgy című első filmjét választotta a legjobb alkotásnak a diákzsűri a pozsonyi nemzetközi filmfesztiválon. A fiatal zsűritagok méltatták a Virágvölgy szereplőgárdáját, képi világát és a film humorát. Csuja László a Magyar Nemzeti Filmalap pályakezdő tehetségek támogatására létrehozott Inkubátor Programjában készítette el mozifilmjét Enyedi Ildikó mentorálásával. A történet szerint a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen apát és otthont keresni, azonban senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a munkásszállón élő, jószívű Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt anyának és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra. A film amatőr főszereplőkkel készült: a női főszerepben Berényi Bianka, a férfi főszerepben Réti László parasportoló látható. A forgatókönyvet Csuja László és Nagy V. Gergő közösen jegyzi, az operatőr Vass Gergely volt. A film Muhi András és Ferenczy Gábor producerek vezetésével a FocusFox gyártásában a Filmalap 62 millió forintos támogatásával készült. A Virágvölgy júliusban a Karlovy Vary-i Filmfesztivál East of the West versenyprogramjában elnyerte a zsűri díját, majd a palicsi fesztiválon is díjazták, és azóta már mintegy húsz rangos filmfesztiválon szerepelt szerte a világon.