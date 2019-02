Csukás István: a jó mese mindenkinek szól

A legendás író történeteinek számos hősét a gyermekkorából hozta magával.

A Kossuth-díjas író, költő több más legendás figurája mellett olyan mesealakok megalkotója, mint Mirr-Murr, a kandúr, Bagaméri, a fagylaltos, Gombóc Artúr, Pom Pom, vagy Süsü, a sárkány. A Nagy Ho-ho-ho-horgász című történetéből most színpadi mű készül – ennek apropóján adott interjút az Origónak.

Csukás István számos mesehősét hozta gyerekkorából: ilyen volt például Bagaméri, a hajdani kisújszállási fagylaltos. Ami a horgászt illeti: annak is régi emlék az alapja. „Gyerekként magam is sokat pecáztam, igaz, sanyarú eszközzel: fűzfa bot, madzag, azon az anyámtól elcsent varrótű. Mégis fogtam vele halat”- meséli.

A horgászatot egyébként „hősi sportnak” tartja, szerinte ugyanis könnyű akár másfél kilométerről leteríteni a vadat egy jó távcsöves puskával. A horgászás viszont, mint mondja, test-test ellen megy, pláne, amikor hatvan-nyolcvan kilós harcsával küzd az ember. Az igazi pecások, illetve sporthorgászok ráadásul vissza is dobják a halakat. A Nagy ho-ho-ho-horgász szerinte ennél is tovább megy: ki sem fogja őket. Meg is orroltak ezért az íróra a horgászok, de Csukásnak végül sikerült meggyőznie őket arról, hogy nem rajtuk gúnyolódik, csak szeretettel ábrázol egy nagy szenvedélyt.

A mesebeli horgász ugyanis szerinte lényegében Don Quijote-i figura. Kísérője is van: az ő Sancho Panzája a Főkukac, a realista, aki rendre megpróbálja gazdáját visszarántani a valóságba, amikor azt szenvedélye elfordítja onnan.

Más kérdés, mondja az író, hogy eddig nem akadt teátrum, amelynek eszébe jutott volna, hogy A Nagy Ho-ho-ho-horgász részben víz alatti világát színre lehetne vinni. Ám a darabot megrendező Kökényessy Ági másfél évig biztatta Csukás Istvánt, hogy írjon színdarabot a sztoriból, csakhogy nem ért rá. „Ági végül tehetséges dramaturg barátnőjével, Bártfay Ritával készített el egy színdarabváltozatot. Nagyszerű munkát végeztek, apró javaslatokat tettem csak, illetve megírtam a darab dalait. Érdekesség, hogy a zenét az Újszínház igazgatója, Dörner György szerezte hozzájuk.”

A családi vígjátéknak hirdetett darab Csukás István szerint nemcsak gyerekeknek szól, „A jó mese ugyanis mindenkinek szól. Amikor megjelent A Nagy Ho-ho-ho-horgász könyvváltozata, kiderült, hogy ötven százalékban hölgyek veszik a férjüknek” -idézte fel az író.

Az interjúban Csukás István mesél még arról, hogyan indult a pályája és hol ismerkedett meg a kor jelentős íróival, Déry Tiborral, Juhász Ferenccel, Nagy Lászlóval, Mándy Ivánnal, Abody Bélával, Zelk Zoltánnal. Hogy hogyan élte meg 1956-ot és az ÁVH-sok rémtetteit, miből élt, amikor bujkálnia kellett a kommunisták elől, hogyan vészelte át a nyomor éveit. A teljes interjút ide kattintva is elolvashatja.

Borítókép: Csukás István otthonában