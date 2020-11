Online térbe költözött a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria

Tárlatvezetések, virtuális kiállítások, útvonaltippek, oktatási segédanyagok, valamint a Textúra színházi program előadásai is elérhetők a járványügyi korlátozások miatt bezárt intézmények honlapjain.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria célja, hogy alkotásait, kiállításait digitálisan is bejárhatóvá tegye, és olyan háttértudást biztosítson ezeken a weboldalakon, amely akár az iskolai oktatásban is hasznosulhat – közölte az intézmény.

Már több mint kétszázezer virtuális látogatója volt a múzeum Magyar tájak című digitális tárlatának, amely a történelmi Magyarországot a nemzeti festészet legnagyobb mestereinek munkáin keresztül mutatja be. Az intézmények honlapjain megtekinthetők a Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című megújult kiállítás és magyar barokk művészetet bemutató virtuális tárlat is.

Az egyik legismertebb magyar festmény, Szinyei Merse Pál Majális című alkotásának részletes bemutatása is megtalálható már a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria digitális múzeumában. Az intézmény honlapjáról elérhető aloldal az 1873-ban készült műalkotást mutatja be, így otthonról is megismerhető a festmény minden részlete, ugyanakkor az alkotáshoz kapcsolódó digitális tartalom segédanyagként is felhasználható az általános és középiskolai oktatás során.

A látogatók számos, az oktatásban is használható tartalmat találnak az intézmények oldalain, így angol nyelvleckét, játékokat, kvízeket, múzeumpedagógiai feladatokat, de akár – a Dürer kora című tárlatot bemutató – élő tárlatvezetésekre is bejelentkezhetnek az érdeklődők, míg a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria Facebook oldala naponta kínál új tartalmakat.

A decemberre tervezett Múzeum+ estek sem maradnak el teljesen, december 10-én a Szépművészeti Múzeum oldalán Bronzino életéhez kapcsolódó előadások és tárlatvezetések lesznek megtekinthetők, december 3-án pedig a Magyar Nemzeti Galéria mutatja be a Szinyei Merse Pál életművéhez kapcsolódó online programjait.

Az online térbe költözött a Szépművészeti Múzeum rendhagyó színházi programja, a Textúra is.

Az eszinhaz.hu oldalon megtekinthető összművészeti előadássorozat keretében a képzőművészet, az irodalom, a színház és a zene találkozik egy térben és időben a Szépművészeti Múzeum falai között. A múzeum kortárs írókat kért fel, hogy írjanak irodalmi szövegeket a gyűjtemény egy-egy inspiráló alkotásához, melyeket Székely Kriszta rendező vitt színre a kiállítóterekben neves színművészek közreműködésével – emlékeztet a közlemény.

