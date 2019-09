Újabb sikeres művészeti fesztivál debütált a Balatonnál

A kortárs képzőművészeti eseménysorozatot egy méltánytalanul hanyagolt településen, Lovason rendezték meg.

A Balaton-felvidék első kortárs képzőművészeti eseménysorozata, az augusztusban megrendezett Resident Art GARTEN Fesztivál. Arról, hogy miért érdemes belevágni ebbe a műfajba, s hogy mivel tudott kitűnni a Resident Art GARTEN a nyári programdömpingből, az esemény ötletgazdáját kérdezte a Kortárs Online (KO).

A nyári időszak tipikusan hemzseg a művészeti rendezvényektől és fesztiváloktól. Schneller János elmondta, hogy azért választották a Balaton északi részén fekvő Lovast a fesztivál helyszínének, mert ott eddig kevés volt a programlehetőség. Pedig sokan nyaralnak errefelé a fővárosból, így érdemesnek gondolták itt megmutatni ezt a fajta kulturális kínálatot.

Az ötletgazda arról is beszélt a KO újságírójának, Sipos Tündének, hogy az Art GARTEN fesztivált kortárs képzőművészeti koncepcióra alapozták. Így minden esti programnak – legyen szó filmvetítésről, beszélgetésről vagy koncertről – a képzőművészethez volt köze. Ezt a jövőben is szeretnék megtartani, ugyanis a visszajelzések azt bizonyították, hogy van igény ilyen jellegű kortárs képzőművészeti eseményre egy olyan kisebb településen is, ahol nagyítóval kell keresni a színvonalas programokat.

A főszervező úgy véli, érdemes volt létrehozni a minifesztivált. Még akkor is, ha a megvalósítás során sok mindent saját maguknak kellett megoldani, például a galéria helyiségeinek a felújítását, hiszen az egész programsorozatot civil adományokból valósították meg. Az adományozott összeg ötven százalékát műalkotásokra lehetett elkölteni, ez pedig egyértelműen serkentette a műtárgyvásárlást, ami kifejezetten jó volt a képzőművészek számára is, hiszen volt eladásuk.

Az anyagi támogatás mellett sokaktól kaptak eszközöket, mások takarítani vagy éppen plakátolni segítettek. Egyfajta kalákahangulat alakult ki a GARTEN-ben, ami családias, baráti közeget teremtett: rengeteg jó élményt és sok pozitív energiát adott a résztvevőknek.

A jövőre nézve Schiller János nagyon bizakodó. Úgy tervezi, hogy a Resident Art GARTEN-t a 2023-as Veszprém – Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programra fogják kifuttatni.

Borítókép: illusztráció