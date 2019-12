A borvidék újoncai is bemutatkoztak a Mátra Múzeumban (képgalériával)

Egy gombostűt nem lehetett volna leejteni, annyi érdeklődőt vonzott a szombati gyöngyösi Mátrai borszalon. A jubileumi évfordulóra a rendezvény szemmel láthatóan kinőtte a Mátra Múzeumot.

– Elsősorban épp a hely szűke miatt kellett néhány évvel ezelőtt a Kékes étterem helyett új helyszínt keresni a borszalonnak. Több színteret is kipróbáltunk, de a múzeum adja meg azt a hangulatot, ami ehhez a nemes italhoz leginkább illik – mondja Kovács Tibor, a Mátrai borszalon főszervezője és ötletgazdája. Tíz éve határozott úgy, hogy színesítve a hosszú, hideg és sötét téli estéket, közelebb viszi egymáshoz a borvidék borászait, borait és a borfogyasztó közönséget.

A kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy az elmúlt évtizedben évről-évre egyre több érdeklődőt vonzott, nem csak a vendégek létszámában, hanem a kiállítók is mind többen szeretnének megjelenni.

– Kezdetben mindössze nyolc borász és harminchat résztvevő érdeklődött, most pedig már huszonegy borász legkiválóbb termékeit kóstolhatja meg a több mint kétszáz vendég – összegzi az elmúlt évek eredményét a szervező, hozzátéve: a borszalon nem csak arra ad lehetőséget, hogy a hagyományokkal rendelkező és már jól ismert borászok bemutassák legkiválóbb vagy legújabb boraikat, hanem ahhoz is alkalmat biztosít, hogy a feltörekvő borászatok is népszerűsíthessék nedűiket. Idén két újdonsággal is találkozhattak a borszalon látogatói. Most debütált a gyöngyösi 5 Dudás borászat első évjárata, és a már régi hagyományokkal rendelkező detki Mátravin Borház Kft. borai is most kerültek először a poharakba.

A Mátrai borszalonon felvonultatott nedűk repertoárja igen széles skálán mozgott. A borvidék sajátosságainak megfelelően az illatos, gyümölcsös fehér borok voltak többségben, de kiváló rozékat és testesebb vörösborokat is lehetett kóstolni. A kínálatban szerepelt a Molnár és Fiai Pincészet 2017-es évjáratú olaszrizlingje, ami idén májusban elnyerte át a Gyöngyös Város Bora címet, s a polgármester borának megválasztott Abasári Bormanufaktúra 2018-as zenitje is. Nem maradtak legek nélkül a borkedvelők, hiszen a tavaly az Év bortermelője címet elnyert Szőke Mátyás is kitett magáért, a gyöngyöstarjáni borász 2013-as évjáratú Cabernet Franc-nal lepte meg a borszalon vendégeit. De ott volt a kiállítók között az Év legjobb Olaszrizlingjét készítő Maróti Attila is, aki a bemutatta első Királyleányka habzóborát, s egy 2018-as évjáratú Kékfrankost is, ami országos elismerésre tett szert.

– Nagyon sok új és nagyon ügyes, feltörekvő borásza van a Mátrai borvidéknek. A borszalon olyan személyes találkozást tesz lehetővé a borászok és a vendégek számára, ahol nem csak a borokról szóló kérdéseikre kaphatnak választ a fogyasztók, hanem megismerhetik azt az embert is, aki elkészíti a zamatos kedvenceket – sorolja az esemény előnyeit Kovács Tibor.

Idén először egy húskészítményeket kínáló helyi vállalkozás finomságait is megkóstolhatták a jelenlévők. De nem maradtak el a sajtínyencségek sem. Az azokat felvonultató családi vállalkozás tulajdonosai ügyeltek arra, hogy ne csak olyan sajtok közül lehessen választani, amelyek semlegesítik az egymás után kóstolt borok ízét, hanem a mátrai borokhoz illő sajtokat is ajánlottak a vendégeknek.