A Metallica-sláger után újabb klasszikussal jelentkeztek a gyöngyösi diákok

A 2017-es siker után újabb világhírű slágert dolgoztak fel a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium volt és jelenlegi diákjai.

A három évvel ezelőtti örökzöld rockballada után ismét egy klasszikus feldolgozásának a terhét vették vállukra a gyöngyösi zenészek. Ezúttal a The sound of silence című 1964-es Simon & Garfunkel nótát újították meg Pitlik Emese középiskolai tanár vezetésével.

– Több mint két évtizede zenélek közösen tehetséges tanítványaimmal kedvtelésből, szabadidőmben. Számtalan szép emléket őrzök: popfesztivál-bemutatónkat az egri bazilika lépcsőjén, jótékonysági hangversenyeinket a Gyöngyösi Ferences templomban, a Vivaldi Largót, melyet internetes kapcsolat révén a svájci Európai Nukleáris Kutatási Szervezetnél, a CERN-ben is hallottak. Az utóbbi évek Cseh Tamás és Eötvös Loránd estjét, márciusban A költő visszatér rockopera bemutatóját, melyet üres nézőtérnek játszottunk a járvány miatt – mondta a tanárnő, aki a zenekart vezeti.

Tehetséges zenész tanítványai inspirálták arra, hogy újra belefogjon egy nagy lélegzetvételű munkába.

– A dal, melyet feldolgoztunk a világ egyik leghíresebbje: a csend hangjai. Bátorság volt ezt a dalt tanulnunk, hisz Simon és Garfunkel, valamint a Disturbed előadása sokaknak fülében cseng. Emlékszem, Londonban a Trafalgar téren sétáltam, amikor megpillantottam egy csodálatos hangú lányt, aztán az Oxford street-en egy fekete hegedűn játszó fiút, majd a Leicester téri aluljáróban egy gitáros utcazenészt. Őket filmezve döntöttem el, hogy a klip majd róluk szól: a zenészekről, akik szavát gyakran nem hallják az emberek – fogalmaz a tanárnő.

A stúdiófelvételen többségében a Metallica klipből megismert zenészek játszanak, egy részük még gimnazista, másik részük már egyetemre jár.

– A gyerekek belső világa a klipben szépen egymáshoz simul, Sári természetszeretete, Dávid pesti élete, Bonifác kiválóan megírt basszusszólama, a gyermekek hangszertudása. Bár számtalan feldolgozás létezik, lány vokállal és fuvolával még nem hallhattuk a dalt, mely gyermekkorom egyik meghatározó zenei élménye. Úgy gondoltam tanítványaim hangszer- és énektudásának megfelelő, és a klasszikus hangzással tudunk olyan pillanatokat teremteni, melyek nem csak bennünk, hanem a közönség számára is emlékezetesek maradnak. A budapesti amerikai nagykövetség és elismert nemzetközi zenészek megtisztelő gratulációit zsebelhettük be ezzel a második próbálkozásunkkal is. Kedves szavaik a résztvevők és felkészítő tanáraik munkáját is dicsérik. Mindemellett köszönettel tartozom a technikai csapatnak is és köszönöm Gyöngyös Város Ifjúsági és Sportbizottságának és Képviselőtestületének, hogy hozzájárult költségeimhez – részletezte Pitlik Emese.

A korábbi, 2017-es feldolgozásuk a világhírű Metallica Nothing else matter című klasszikusára esett. Ahogy arról beszámoltunk, a gyöngyösi fiatalok az amerikai zenekar menedzsmentjétől is engedélyt kaptak a videó Youtube-os közzétételére. Ezután nem csak a rockballada eredeti előadóinak, hanem az amerikai nagykövetség gratulációját is bezsebelhették a fiatal gyöngyösi művészek.

Zenekari tagok:

Kerek Dávid (ének), Varga Gerda (vokál), Szendrei Dávid (zongora), Várallyay Csenge (fuvola), Csanádi Bertold, Kovács Sára, Szabó Gergely, Erdélyi Gabriella (hegedű), Erki Eszter (cselló), Csanádi Bonifác (basszusgitár), Smid Kamilla (furulya), Rajhóczky Hunor (gitár), Emily Lee, Krisztian Varga, George Price, Yohane-Liam Osafo.

