Biztonságban érezhetjük majd magunkat az Egri Bikavér Ünnepen is

Az Egri Bikavér Ünnepet a korlátozó rendelkezésekhez és a vírushelyzethez igazodva ugyan, de idén augusztus 20-a és 23-a között mégis megrendezik a szokásos helyen, az Érsekkertben. Tarsoly József egri hegybírót kérdeztük a részletekről.

– Mivel tisztában vagyunk a jelenlegi járványhelyzet okozta veszélyekkel, a lehető legszélesebb körű biztonsági és higiéniai intézkedéscsomagot állítottunk össze – magyarázta a hegybíró.

Elmondta, a kormány korlátozó intézkedéseit figyelembe véve idén elmaradnak a szökőkút melletti nagykoncertek, s a zenepavilonnál is viszonylag kevesen gyűlhetnek össze a programok közben a színpad előtti területen.

– Igyekszünk a higiéniai és viselkedési szabályok betartásának fontosságára minél szélesebb körben felhívni a figyelmet. A borünnep területén tájékoztató plakátokat függesztünk ki. Készítettünk egy saját ajánlássort is, amelyet a program- és étlapfüzetben olvashatnak el, illetve plakát formájában ezt is kihelyezzük majd. A legfontosabb információkat folyamatosan közöljük majd a hangosbemondón keresztül is, hogy mindenki hallja a fesztivál területén – részletezte.

A borünnep alatt két helyen is – a Klapka út felőli bejáratnál és a szökőkút Hadnagy út felőli oldalán – fertőtlenítőpontokat alakítanak ki, ahol testhőmérséklet-mérésre is lesz lehetőség. Ezenkívül a kiállítók sátrainál is lehetőség van a kézfertőtlenítésre. Külön kérik majd a rendezvényre ellátogatókat, saját maguk és a többi látogató érdekében is éljenek e lehetőségekkel.

– A kiállítók sátrait igyekszünk úgy rendezni, hogy ezzel is javítsuk a távolságtartás esélyeit. Külön felhívjuk majd a figyelmet, hogy a sátraknál és a pénztáraknál mindenki próbálja kerülni a tömeget. Ha lehetőség van rá, egy többtagú társaságból csak egy-két ember álljon sorba egyszerre – tette hozzá Tarsoly József.

Hangsúlyozta, a XXIV. Egri Bikavér Ünnepre ellátogatók, a kiállítók és a fesztiválon dolgozók egészsége mindennél fontosabb a szervezők számára. Elmondta, a rendelkezésre álló eszközökkel igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, amellyel a kockázatok csökkenthetők.

– Kérjük, hogy a rendezvényre látogatók is legyenek ebben partnereink, tartsák be a legfontosabb higiéniai szabályokat – figyelmeztetett.

A programokról elmondható, hogy a hagyományos Hoffer traktor indítást mind a négy napon megtartják, s szombaton kihirdetik a borünnep bikavérét is. Tizenegy sátorban húsz borászat mutatja be nedűit, amelyek mellé kiváló fogásokat készítenek a felkért éttermek.

A rendezvény természetesen más az eddigiekhez képest abban, hogy nem lesznek nagykoncertek, ezt leszámítva próbálnak olyan légkört és körülményeket kialakítani, amelyek a bikavérünnep szokásos hangulatát biztosítják.

– Külön örülünk, hogy ebben a borászok és az éttermek is partnerek, hiszen a roppant rövid felkészülési idő ellenére szép számmal lesznek idén is kiállítóink, így ismét lesz miért kilátogatni az Érsekkertbe. A végleges bor- és menüsort már feltöltöttük a honlapunkra – közölte a hegybíró.