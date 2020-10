Fotókkal írja tovább Hatvan történetét a legendás zenekuckós

Találós kérdéssel is kezdhetnénk, de mire a végére érnénk, a környéken alighanem mindenki tudná a választ. Azért fussunk neki, legalább a játék kedvéért: Hatvanban született 1960-ban, hat hét múlva hatvanéves lesz, Hatvani a vezetékneve, ki az? Igen, Hatvani Gábor, aki az évtizedeken át vezetett Zenekuckójával, na meg a hőskori „lengyelpiacos” kazettaárusítással beírta magát a település történetébe.

Mindez azonban már a múlt, a zenebolt hattyúdalát annak idején, 2011 januárjában lapunkban is megénekeltük. Azóta sokat változott a világ…

– Nagyon hatvaninak vallom magam, igaz ez akkor is, ha a sors úgy hozta, hogy már jó pár éve Londonban élek és dolgozom – mondta Gábor „távinterjúnk” alkalmával. Utóbbi apropójául az szolgált, hogy 2015-ben alapított egy Facebook-közösséget, amelyben régi fotográfiákat tesznek közzé, s mára olyan, tízezres nagyságrendű kollekcióval büszkélkedhetnek, ami a hozzáértők szerint is párját ritkítja.

– Mintegy tizenöt évvel ezelőtt kezdtem el a fényképek gyűjtögetését, amelyeket eleinte a saját profiloldalamon kezdtem el megosztani. Már ekkor látszott, hogy sokaknak tetszik, voltak, akik egy-egy képhez hozzáfűzték a saját emlékeiket is. Ekkor úgy gondoltam, érdemes lenne egy közösséget építeni, már nemcsak régi fotográfiákkal, hanem újabbakkal is, amiket még többen láthatnak. Évtizedek múltán a mai képek is bizonyára sokak számára örömet okoznak.

Az említett közösségépítés olyan jól sikerült, hogy – figyelem, a számmisztika folytatódik – a csoportnak e sorok írásakor 5560 tagja van.

– Sok fotót kaptam a „nagy” hatvani gyűjtőktől, de rengeteget találtam az interneten is. György Szabolcs nálam dolgozott a Zenekuckóban, ő sokat segít ezek feljavításában – folytatja Gábor. – A neten keresztül is tökéletesen lehet irányítani a csoportot, emellett majdnem minden hónapban Hatvanban vagyok, s ilyenkor magam is készítek képeket. Mindenkit ösztönzök, hogy a szülőktől, nagyszülőktől halásszanak elő régi hatvani fotográfiákat, s osszák meg, hiszen nem tudható, kiknek milyen emlékeik fűződhetnek ezekhez. Annak idején húsz évig vezettem a Zenekuckót, ahol a muzsika kötötte össze az embereket, itt pedig a képek. A folytonosság kedvéért neveztem el a csoportot Fotókuckónak.

Hatvani Gábor számára nagy öröm, hogy a tagoknak megannyi emlék jön elő a fotográfiák láttán, illetve az is, hogy a közösség révén sok régi ismerős és rokon talált egymásra.

– Nagyon sok szabadidőmet áldozom erre. Egyébként egy patinás szállodában dolgozom, ahol rengeteg hírességgel találkozom, deamint vége a munkaidőmnek, jövök a Kuckóba – mondja beszélgetésünk végén. – A csoport teljesen politika-, hirdetés- és pletykamentes, így el lehet kerülni a nézeteltéréseket. Semmilyen üzleti hátterünk nincs, anyagi támogatásban sem részesültünk soha, csak az önzetlenség vezet valamennyiünket. A szabályzatunk utolsó sora így hangzik: legalább itt legyünk békében, szeretetben, hiszen a fotók összetartanak bennünket. Hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megismerd a múltat, szeresd a jelent és aktív légy a jövőben.