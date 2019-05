Hétezer résztvevő is lehet a szihalmi kemencés napon

Ezen a hét végén rendezik meg a kemencés fesztivált. Bóta József Sándor polgármester szerint mára már mindenki magáénak érzi a falunapnak indult, de azt hamar kinövő rendezvényt. Az első napot hagyományosan családias hangulatban töltik. A megelőző hétvégén, az Európai Parlament választásának napján rendezték meg a gyereknapot a Magyar Tár-Házzal együttműködve. Zenés mesejátékot mutatott be ez alkalommal a Pintér Tibor jegyezte lovasszínház, de természetesen különféle játékokkal, színes vetélkedőkkel is várták a résztvevőket.

– A kemencés fesztivál első napján egy lagzivárót rendezünk hagyományos ételekből, készítünk például menyasszonyi kalácsot, ahogyan édesanyám is csinálta: keletlen kompérost, vagy krumplis buktát. Tavaly már én készítettem el ezt a finomságot és nagyon nagy sikere volt a népes csigatészta-csináló közönség körében. Nyolcvan, száz ember szokott egybegyűlni egyébként a csiga készítéséhez – mondta a polgármester.

A pénteki nap sajátossága még, hogy ekkor érkeznek a testvértelepülések, Erdélyből Hadadnádasd, a Felvidékről Szilice, valamint az ungvári magyar Dajka Gábor Általános Iskolából is egy csoport 28 diákkal és 12 kísérővel. De Ausztriából is várnak csoportot – tudtuk meg.

– A fő attrakció persze szombaton lesz. Olyan nagy az érdeklődés, hogy négy- és hétezer között mozog a vendégek száma. Csak a lakodalomra és a lakodalmi vacsorára rendszerint hétszázan jelentkeznek. A gasztronómiai programban általában 12–15 csapat versenyez neves zsűrivel, a Szabadtűzi Lovagrend – tagja vagyok annak is – részvételével – mondta Bóta József Sándor.

Megtudtuk: a hagyományos lakodalmas vacsora a régi recept szerint készül. Van egy különlegessége is a menünek, a szihalmi töltött káposzta. A mennyiség is említésre méltó, hiszen közel 2500 töltést kell elkészíteni. Csak a húslevest öt üstben főzik, azzal a csigatésztával, amit a tájházban gyártottak száz szihalmi közreműködésével.

A kemencés szín hét kemencéből áll, fedett, így lehet még rossz időben is dolgozni. Mivel mindig gond volt a színpad kérdése, ezért a kemencesor végén az idén építettünk egy állandó színpadot favázzal és cserépfedéssel. Az előkészületekben a civil szervezetek, illetve a lelkes polgárok vesznek részt, akik például többek között a 120–150 testvértelepülési vendég elszállásolásában működnek közre.

– A program bőséges, és amire büszke vagyok, hogy a faluban nagyon sok jól működő civil szervezet van – tette hozzá.

A gasztronómiai vonulat mellett a rendezvény másik szála a hagyományőrzés, amit a Tobán Népművészeti Egyesület koordinál – tudtuk meg dr. Joó Csaba alpolgármestertől, aki egyúttal az egyesület elnöke is. Szavai szerint úgy tizenöt éve az volt az alapkérdés a falunapok szervezésekor, hogy legyen egy-egy sztárvendég, vagy valami egyedi megoldást válasszanak.

– Mi úgy gondoltuk, hogy hozzuk vissza a régi lakodalmast, ami ma már nem létezik, az 1980-as évek végéig élt. Ez a miénk, helybelieké, de egyben turisztikai program is, rengeteg visszatérő vendéggel – mondta az egyesületi elnök.

A technikai előkészítés nagy munka

Renge Ferenc falugondnoknak és közmunkás csapatának a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában igen sok feladata van. Hétfőn már megkezdték a hét kemence állapotfelmérését. Mindegyikéhez tüzelőanyagot is előkészítenek. A sátrak felállítását is koordinálni kell. Van, aki hoz magával, másoknak állítani szükséges. – A mi feladatunk az üstök és a rendelkezésünkre álló tábori kemence beszerelése is. Helyet kell kialakítanunk a rendezvényt biztosító egészségügyi személyzetnek, a rendőrségnek, a tűzoltóknak és a polgárőrségnek is. Minderről természetesen precíz tervrajz készül – ­mondta a falugondnok. De olyan apróságnak tűnő dolgokról is gondoskodni kell, mint a főzőket és a fellépőket megjelölő táblák, illetve hogy a helyén legyenek az asztalok és a székek. Az érkezőket fogadni, eligazítani is kell. A színpad feldíszítését a SZIMOBE Egyesület vállalta.