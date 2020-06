Hóhér kalauzolja a turistákat Egerben

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatója.

A két intézmény már a múltban is számos alakalommal működött együtt kutatás és értékvédelem területén is, most viszont a formálódó Bükk-vidék Geopark okán szorosabbra fűzik ezt, a szakmai munka kölcsönös segítése érdekében.

Az elmúlt hónapokban a Kivégzés, tortúra, megszégyenítés a régi Magyarországon című, mindenki által csak börtönkiállításként ismert tárlat is megújult, melyet ünnepélyesen megnyitottak. Ez alkalomból a polgármester mondott köszöntőt. Mirkóczki Ádám pályája elején maga is dolgozott az 1986 óta futó attrakción.

Az eredeti kiállítás ötletéről, létrejöttéről megemlékezett dr. Petercsák Tivadar, a vármúzeum nyugalmazott igazgatója, a látványosság első megújításáról, sikeréről, látogatottságáról pedig egyik utódja, Berecz Mátyás jelenlegi alpolgármester beszélt. Ez után a megjelenteknek vezetést tartott Hasszán hóhér, azaz Gáspár-Bródy Gábor, a vár interpretátora.