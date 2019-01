Külföldön is tarol az egri egyetemisták diplomafilmje – Videóval

Timkó Imre és Kalotai Dániel Magamba zárva című kisjátékfilmje egymás után zsebeli be a filmfesztiválok díjait. A fiatalok alkotásukkal egyebek mellett megnyerték az Országos Független Filmfesztivál Mediawave díját, s filmjüket még Franciaországban és Ukrajnában is bemutatták.

Korábban számoltunk be arról, a First-Time Filmmakers Showcase filmfesztivál Short Live Action Narratives kategóriájának díját nyerte el Mozgóképkultúra és Médiaismeret alapszakos hallgatóink Magamba zárva című kisjátékfilmje.

Timkó Imre, a film rendezője elmondta, a film egy lánytestvérpáról – Iza (Földes Anita) és Lizi (Fehér Zsanett) – szól, akik nem jönnek ki jól egymással a múltjuk miatt. A kettőjük kapcsolatát a filmben egy ritka betegségen és annak öt stádiumán keresztül mutatják be, az elutasítástól az elfogadásig. Timkó Imre úgy fogalmazott, külön koncepciójuk volt Kalotai Dániellel, a film operatőrével, hogy ezt a távolságot képileg is megteremtsék a karakterek között. A kisjátékfilmjük mondanivalója az elengedés. A rendező hangsúlyozta, hogy a Magamba zárva cím, mint kontextus pszichológiailag, szociológiailag és fiziológiailag mindaz, amit szerettek volna kibontani filmünkben a társadalom legkisebb egységében: egy csonka családban.

– A film egy éve járja a fesztiválokat, s több helyről is szép eredményekkel tért haza – mesélte Kalotai Dániel. – A londoni debütálás után, megnyertük itthon a ceglédi és göcsei Filmfesztiválok legjobb kisjátékfilm kategóriáit, a Savaria filmszemlén és Szombathelyen a Kockaember mögött végeztünk a második helyen. Ez nagy szó számunkra, hiszen a Kockaember az egyik legjobban elismert kisjátekfilm volt a 2018-as évben.

Dánieltől megtudtuk: alkotásukkal megnyerték az Országos Független Filmfesztivál Mediawave díját, s filmjüket még Franciaországban és Ukrajnában is bemutatták.

– Számos magyar fesztiválon is részt vettünk, ezek közül kiemelném a Speciális Független Filmszemlét – folytatta az operatőr. – Ezen a fesztiválon fogyatékkal élő alkotók és független filmesek munkáit mutatták be, köztük a miénket is. Nagy öröm volt számunkra, hogy részt vehettünk ezen eseményen, mivel az alkotásunk témája a betegségre épült. Legutóbb ismét Londonban nyertük el a Gold Movie Awards filmfesztivál Best Cinematography Awards díját, ami nagy megtiszteltetés és öröm volt, mivel ezzel a film képi világát díjazták.

A fiatal kiemelte még azt is, most vannak félúton a fesztiválszereplésekkel, ezért még rengetek helyről várják a visszajelzéseket, de közben már a következő filmjük előkészületei is folynak.

– Erre jelen pillanatban még szponzorokat keresünk, de pályázati úton is elindítjuk a filmtervet és a közönségfinanszírozási lehetőségen is gondolkozunk.

– Ami az érdekes számomra pluszban és kihívás is, hogy analóg technikával fogjuk rögzíteni a filmet – mesélte Dániel. – Illetve ezzel párhuzamosan dolgozok még egy kisjátékfilmen Aracsi Norberttel, aminek a munkálataiba Imre is segédkezik. Ez lesz Norbival a második közös munkánk, az előző filmet itt, a Bükkben forgattuk.

Timkó Imre szerint a Magamba zárva jól szerepelt tavaly, s kiemelte: külön nagy öröm volt számára a tavalyi év végén, hogy Dániel még a legjobb operatőrnek járó díjat is elhozta a Gold Movie Awardsról.

A Magamba zárva című kisjátékfilm díjai

Egyesült Királyság – First Time Filmmakers Festival Pinewood Studio – London – Best Shortfilm

Egyesült Királyság – Gold Movie Awards – Best cinematography awards

Magyarország – 63. Országos Független film Fesztivál – Mediawave Díj

Magyarország – V. Savaria Filmszemle – Kisjátékfilm II. hely

Magyarország – XIV. Göcsei Filmszemle – Kisjátékfilm I. Hely

Magyarország – II. Ceglédi Filmfesztivál – Kisjátékfilm I. hely

Magyarország – Polifilmfeszt – Kisjátékfilm I. hely

Magyarország – IV. Magyar Speciális Független Filmszemle – Dicsérő oklevél

– Rengeteg hasznos feedbacket kaptunk a fesztiválokon, amikből sokat tanultunk – mesélte Imre. – Idén pedig befejezi fesztivál útját a film, nyár végén pedig már online is megtekinthető lesz. De előkészületben van jelenleg két másik kisjátékfilm is amiben Danival továbbra is együtt dolgozzunk. Az egyik Aracsi Norbert második világháborús filmje az Elfelejtett nemzedék. A másik pedig saját ötletem alapján Egy nimfa illata, fikciós film. Ez mitológiai személyekről szól, akik itt élnek köztünk, de nem igazán tudnak beilleszkedni a huszonegyedik századba, mert még mindig a múltban élnek. Jelenleg elég annyit tudni a filmről, hogy dialógusok nélkül szeretnénk elmesélni a történetet és a felnőtt besorolás felé hajlik a cselekmény.