Levegőben repkedő táncosok: egyedülálló bemutató érkezik Egerbe

A The Flock Project első alkalommal mutatja be előadását Egerben, a Dobó-bástya parkoló felőli falán.

Élőzenével kísért újcirkuszi előadás, hazánkban egyedülálló vertikális táncbemutató a Dobó-bástya falán, a The Flock Project előadásában. Madárként a levegőben repkedő táncosok, akrobatikus elemek, Vázsonyi János zenéjének kíséretében. The Flock Project ezen előadását első alkalommal mutatja be Egerben, a Dobó-bástya parkoló felőli falán – tájékoztatta a Heolt Petneházi-Halász Noémi, az Dobó István Vármúzeum sajtóreferense.

Mint megtudtuk: a Simorág TánCirkusz és a Tűzmadarak társulatokból alakult akár 30 méter magasban is zajló faltánc formáció, a „the flock of birds”, azaz a „madárraj” kifejezésről kapta a nevét. A vertikális tánc egy, a tánc- és a cirkuszművészet elemeit ötvöző, akrobatikus elemekkel tarkított műfaj, amely egy 90 fokkal elforgatott színpadon valósul meg. A koreográfiákat falfelületeken való táncmozdulatok, és a magasban történő ugrások, forgások, futások, pörgések, szaltók képezik. Az előadás emellett színházi dramaturgiára épül és montázsolt versszövegeket is használ.

A régóta működő, számos szakmai díjjal elismert és nemzetközi szinten turnézó társulatokból 2016-ban alakult a The Flock formáció, mely 2019-ben a nemzetközi építészeti fórum, a Prágai Quadriennálé egyik nyitóelőadásaként szerepelt. A The Flock project Magyarország vidéki helyszínei és fesztiváljai mellett az elmúlt években bemutatkozott többek között Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, Szerbiában, Csehországban is, azonban most először láthatjuk őket Egerben.

A július 31-én és augusztus 1-én, mindkét nap este fél 10-kor megvalósuló előadást Vázsonyi János élőzenéje kíséri, így különleges látványában és hangzásvilágában egyaránt nagy élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. Az esti előadások

atmoszféráját színházi megvilágítás és képzőművészeti falfestés fokozza. Az esemény ingyenes látogatható, szabadtéri rendezvény, de a helyfoglalás regisztrációhoz kötött, állójeggyel minden érdeklődő számára nyitott.

A jelenlegi előadás az NKA és a „Köszönjük Magyarország 2020” cirkuszi pályázatai révén valósul meg.