Maradj otthon a Heollal – 5 klasszikus animációs filmet hoztunk neked

A koronavírus megelőzésének és lelassításának érdekében Heves megyében is számos óvintézkedést vezettek be, köztük az iskolák, óvodák, és bölcsődék bezárását. A gyerekek számára az otthon eltöltött idő is lehet hasznos és szórakoztató ebben az időszakban is, melyhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Filmintézet. A szakemberek 90 filmet és mesét tettek most ingyenesen elérhetővé, mellyel szeretnének hozzájárulni a digitális oktatás sikeréhez és az otthon töltött idő tartalmas eltöltéséhez.

Alább kiválasztottunk 5 remek animációs filmet.

1. Habfürdő

(színes magyar animációs film, 1979, rendező, forgatókönyvíró: Kovásznai György)

Zsolt, a művészaspiráns kirakatrendező esküvője napján lelép, és védőnőként dolgozó vonzó, háztartásbeli szerepre készülő nagyvilági menyasszonya, Klári egyedülálló kolléganőjéhez, Parádi Annihoz menekül, aki épp sorban ötödik orvosi felvételijére készül budapesti albérleti szobájában. Zsolt ráveszi Annit, hívja fel aráját, és közölje vele, hogy meggondolta magát, mégsem veszi el.

2. Fehérlófia

(színes magyar animációs film, 1973, rendező: Jankovics Marcell)

A film a Fehérlófia című magyar népmesén alapul, cselekménye az avar, hun és magyar eredetmondák jelképtárából merítkezik. Fehérlófiát, vagy másik nevén Fanyűvőt, az emberfeletti erejű fiút egy fehér kanca hozta világra. A történet az ő fejlődés-, illetve beavatástörténete: útnak indul, hogy legyőzze a Fehér ló halála után a világot hatalmába kerítő három-, hét- és tizenkétfejű sárkányokat, és kiszabadítsa Ősz-, Tavasz- és Nyárszépét, akiket a sárkányok elraboltak. Útja során megbirkózik két másik nagyerejű férfiúval, Kőmorzsolóval és Vasgyúróval, akik a fiú mellé szegődnek, és túljár a fiúkat megkísértő furfangos öregember, a Hétszűnyű Kapanyányi Monyók eszén.

3. Életvonal

(színes magyar animációs film, 2007, rendező: Ducki Tomek)

Elvont, disztópikus mese az életről, amelyben egy fogaskerekből felépített, totálisan sivár falanszter képe tárul fel előttünk. A fogaskerék-görkorcsolyázás monoton zajától visszhangzó világban gépteremtmények vágtatnak egymástól elválasztott drótpályákon a végtelenbe. Egy fiatal fogaskerék-fiú képes lesz kitörni a vég- és célnélküli haladásra szorítkozó létből, amikor egy tiszavirág életű szerelmi história főszereplője lesz.

4. Sisyphus

(fekete-fehér magyar animációs film, 1974, rendező: Jankovics Marcell)

A mindössze két percnyi hosszúsági kisfilm az ókori istenekkel szembeszegülő görög mitológiai hős, Sziszüphosz drámáját gomdolja újra. A mítosz szerint az istenek soha véget nem érő, értelmetlen munkára kárhoztatták Sziszüphoszt: súlyos sziklatömböt kellett a hegy tetejére felgörgetnie, ami újra és újra visszagurult a hegy aljára. Jankovics filmjének a csattanója, hogy az ókori mítosz örökké tartó sziklagörgetésével ellentétben főhősünk képes megküzdeni a vállára nehezedő feladattal. Ám az összehordott sziklagúla árnyékában sorsa mégis reménytelen perspektívát kap.

5. Babfilm

(színes magyar animációs film, 1975, rendező: Foky Ottó)

A stop motion technikával készített bravúros kisfilm egy madárformájú űrlény szemén keresztül vázolja fel a babszemekre és hétköznapi tárgyakra lefordított fejlett emberi civilizáció miniatürizált tablóját.