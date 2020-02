Megépülhet idén a szihalmi rendezvénypajta

A Magyar Tár-Ház Interaktív Élményközpont az idei esztendőben is ­további fejlesztésekben gondolkodik. Természetesen jól bevált programjaikat is tovább szándékoznak vinni. Minderről az intézmény igazgatóját, Márkus Jánost kérdeztük.

– Milyen beruházásokat terveznek az idén?

– Korábbiakban már többször szóba került a rendezvénypajta, ez az idén megépül. Reményeink szerint nemcsak elkezdjük, hanem a befejezését is megünnepelhetjük hamarosan a nyertes LEADER-pályázat segítségével. Az épület maga 17 méter x 6 méter alapterületű. A létesítmény alapvetően három részből áll: raktárhelyiségből, vizesblokkból és magából a rendezvénytérből. A raktár és a vizesblokk téglából és terméskőből, a rendezvénytér pedig fából épül. Az építmény lehetőséget teremt egyszerre több program megszervezésére, illetve a látogatóink, csoportjaink számára rossz idő esetén védett helyen tartunk foglalkozásokat – mondta a Tár-Ház igazgatója.

– Korszerűsítésekre lesz-e most lehetőségük?

– Folytatódik az elektromos hálózat második ütemének fejlesztése. Tavasz végén, nyár elején az emeleti és tetőtéri világítótestek és fénycsövek cseréjére kerítünk sort. A nagy fogyasztású fénycsövek helyett környezetkímélő ledfényforrásokat szerelnek fel. A Szabadkéz Galériában megkezdődik a klíma kiépítésére, valamint a kiállított tárgyak megvilágítását tesszük korszerűbbé. Egy másik projektben a tetőtéri raktár újul meg. Ezen beruházás több munkálatot jelent, így a hőszigetelő üveggyapot felhelyezését, a gipszkartonozást, festés, padlóburkolat felújítását többek között.

– Egyre meghatározóbb szerepet kap a létesítményben a Szabadkéz Galéria. Milyen tervekkel vágtak neki az évnek?

– A kortárs művészeti vonal szakmai fejlesztése érdekében tavaly létrehozott Szabadkéz Művészeti Alapítvány segítségével idén is legalább négy-hat kiállítást szervezünk. Ezek között természetesen hagyományainknak megfelelően szerepel a művésztelep alkotásaiból nyíló tárlat. Az egykori – 25 évet megélt – szegedi művésztelep gyűjteményéből válogatott bemutatót is megtekinthetik a látogatók. Természetesen augusztusban megrendezzük a harmadik művésztelepet is, amely az idén nemzetközivé bővül. A brit szigetekről várunk résztvevőket az alkotók csapatába.

– Milyen kapcsolati rendszert sikerült eddig kiépíteni?

– Elsősorban a civil szervezetekre és az önkormányzatokra építünk idén is. A tárházunk terveiben e terület számára több képzés és workshop szerepel, elsősorban forrásteremtés, önkéntesség és közösségépítés témakörében. A szihalmi szervezetek közös együtt gondolkodása mellett, földrajzilag is fokozatosan bővítjük a bevonandók körét. Elsősorban dél-hevesi, dél-borsodi és Tisza-tó környéki településekről van szó. A helyi és környékbeli önkormányzatokkal együttműködve teret biztosítunk számukra a testületi és a különböző bizottsági ülésekben egyaránt. Az együttműködésben, a rendezvények szervezésében is igyekszünk az eszközök és feltételrendszerek összehangolására, hogy közös nagyobb volumenű attrakciókat mutathassunk be. A határon túli magyarsággal is bővítjük kapcsolatainkat. Idén is több rendezvényen és szakmai fórumon vesznek részt a régebbi és újabb barátaink.

– Mire számíthatnak az érdeklődők idén?

– Megtartjuk a létesítményhez köthető nagy rendezvényeket, de több társszervezővel kiegészülve. Első nagyobb idei programunk a húsvéthoz kötődik, ezt április 12-én tartjuk. Májusban a IV. Lovas Fogathajtó Verseny van soron, majd a hónap végén az önkormányzati és civil szerveztek gyermeknapja. Júniusban, Szent Iván napján éjszakai programot tartunk, szeptemberben a IV. Nemzetközi Tűzoltóverseny ad munkát a szervezőknek és kikapcsolódást az érdeklődőknek, hogy csak a legfontosabbat ragadjam ki. Nem marad el a járási egészségnap, a Kis-Bocs Mikulás és a SZIMOBE évzáró partija sem. Szakmai konferenciáknak is otthont adunk: Nőkről nőknek és A civil szervezetek fejlődési lehetőségei címmel.