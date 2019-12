Megtelt a kerecsendi Malompark sváb nemzetiségű családokkal

Vasárnap délben zsúfolásig megtelt a Malompark Rendezvényközpont sváb nemzetiségű gyermekekkel és hozzátartozóikkal.

A jó hangulatú rendezvényre A Kerecsendi Borklub Egyesület és a Kerecsendi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Schönberger Csaba invitálta a résztvevőket. Prokaj Milán, a borklub vezetője érdeklődésünkre elmondta, a két helyi civil szervezet évek óta támogatja egymás programjait. Az idei Márton-napi találkozójukon merült fel, hogy életre kellene hívni egy olyan rendezvényt, ahol a helyi, sváb nemzetiségű családok, és azok gyermekei unokái együtt élhetnék meg a közösséghez való tartozás élményét.

Schönberger Csaba köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a községben szép számmal élnek német származású családok, s azok leszármazottai, akiket jó lenne minél több olyan programba bevonni, amelyeken megélhetik elődeik hagyományait, s ily módon erősebben kötődhetnének múltjukhoz, egymáshoz. Arra is kitért, sok kerecsendi gyermek ingázik naponta Egerbe különböző oktatási intézményekbe, ám a saját falujukban kevés az olyan lehetőség, amelyen együtt lehetnek, ismerkedhetnek. Elmondta, felmerült már az a gondolat is, hogy helyben német nemzetiségi iskolát alapítsanak e gyerekek számára, hiszen számuk mára megközelíti a százat, ám ehhez a települési önkormányzat támogatására is szükség lenne.

A népes, jókedvű társaságban ezúttal is a Safranka család készítette el az ízletes ebédet, amelyet a borklub tagjai tálaltak. Több szülő is úgy fogalmazott, nagyon örültek a meghívásnak, amely a legjobbkor érkezett, hiszen a két ünnep között még javában tart a téli szünet, így az elszármazott unokák, szüleik, és nagyszüleik is ellátogathattak a közös ünnepre.

A két egyesület arról is gondoskodott, hogy a megjelent gyermekeknek emlékezetes maradjon a nap, mindenki ajándékcsomagot kapott. Az ebédet követően élőzene szórakoztatta a megjelenteket, majd baráti beszélgetéssel folytatódott a késő délutánig tartó rendezvény. A szervezők a sikert látva úgy gondolják, jövőre is érdemes lesz összejönni.