Megújult az egri egyetem Delta épülete

Megújult az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) egri Leányka úti Campusának Delta épülete, amelyet szerdán adtak át ünnepélyes keretek között.

A beruházás az EKE infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében valósult meg 540 millió forintból. Ennek köszönhetően ezerháromszáz négyzetméter területen modernizálták az oktatási környezetet, fejlesztették az eszközöket, s az oktatást támogató infrastruktúrát. Az épületben kap helyet a Kutatási és Fejlesztési Központ részét képező korszerűen felszerelt Egészség és Sportdiagnosztikai Központ is.

Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, a több mint kétszázötven éves egri felsőoktatás sok mindenben büszke lehet magára. Például: ahogy az elmúlt évszázadokban fejlődött, és ahogy főiskolából egyetemmé vált.

– Ma a felsőoktatásnak az oktatás és tudomány művelésén túl strukturális és tudományos központ szerepe van, ennek az innovációs világban az is a feladata, hogy a környék gazdaságát, társadalmát dinamizálja egy emeltebb minőségi szinten. E tekintetben is büszke lehet az intézmény – jelentette ki.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor elmondta, az egyetem fő profilja a pedagógus képzés, amelyben országos szinten is élen jár. Ezentúl büszkék egyebek között a művészeti és a sporttudományi képzésekre is. Az egri felsőoktatásnak több mint hetven éve szerves része a művészeti oktatás is.

További részletek a Heves Megyei Hírlap csütörtöki számának 3. oldalán olvashatóak.