Modern könyvtár nyitotta meg kapuit Egerben (fotókkal)

A nagy könyves költöztetés után keddtől a jelenkor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokkal a megújult Helyőrségi Művelődési Otthonban várja olvasóit a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, megújult könyvtári szolgáltatásokkal az egykori Helyőrségi Művelődési Otthonban (HEMO) várja újra olvasóit a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Fiatalos környezet, fejlett technika, könyvgerinccel díszített lépcső, s különleges óra fogadja a látogatókat az épületben, melyet kedden ünnepélyes keretek között adtak át. Habis László polgármester kijelentette, hisz abban, hogy a tudásalapú társadalom mindennapjait éljük, s ebbe az irányba halad a város és a magyar társadalom.

– Büszkeségünk ez az intézmény, hiszen egy olyan megyei könyvtárról van szó, melynek a kisugárzása és tevékenysége a teljes megyére kihat. Az intézmény számos városrészben megtalálható szolgáltatásaival. A könyvtárnak kezd rutinja lenni a költözésben, hiszen első lépcsőben a Széchenyi utca ideiglenes helyszínről költöztette át könyvállományát a Bem tábornok utcába, most pedig a nagypréposti palotából vitték át a könyvek jelentős részét ebbe az épületbe – fogalmazott a városvezető.

Hangsúlyozta, nagy jelentőségű fejlesztésről van szó, hiszen az építmény az idők során rossz állapotba került. Ezért határozta el a közgyűlés, hogy funkciót adnak ennek a háznak, hiszen a belvárosban szükség van arra, hogy közösségi terek jöjjenek létre.

A projekt értékét tekintve meghaladja az ötszázötvenmillió forintot, ebből körülbelül ötven-hatvanmillió forintos önerőt biztosít az önkormányzat.

– Mindeközben a nagypréposti palota teljes felújítása is elkezdődött – tette hozzá. Megjegyezte, a HEMO épülete most könyvtári funkciót lát el, de az az elképzelés, hogy az ingatlanegyüttes a későbbiekben elsősorban a középiskolások szabadidőközpontjaként, kulturális létesítményeként működjön.

Nagy jelentőségű félidőnél tart az intézmény – ezzel kezdte mondandóját Tőzsérné Géczi Andrea könyvtár­igazgató.

– Hosszú folyamat volt a költözés, hiszen áprilistól bizonyos telephelyeinken már nem, vagy más helyen voltak elérhetők a szolgáltatások. Tudunk kellett azt, hogy melyik állományrész kerül át ebbe az épületbe. Egy fontos szempontot viszont szem előtt tartottunk, azt, hogy több éve minősített könyvtárként nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy bármilyen módon azt érezzék használóink, hogy ideiglenes helyen vagyunk – fejtette ki, hozzátéve, lényeges, hogy a minőségi szolgáltatások átmeneti helyen is sokkal többek legyenek, mint előtte.

Arról is szólt, hogy közel harmincmillió forintos informatikai beruházás keretében sok számítógéppel gyarapodtak. Olyan 4K-s LED-kijelző segíti a tájékozódást és oktatást, ami a városban is egyedülálló. Ezentúl egy 3D nyomtató, valamint könyvgerinc­kímélő szkenner, mikrofilmek, tabletek s okostelefonok is az olvasókat szolgálják. Csak úgy mint a fiatalos környezet, szófelhős megoldás a polcokon, chillzóna, szabadon használható vezeték nélküli internet, videó, hangszerkesztő és könyvgerinccel díszített lépcső, továbbá egy különleges óra a lépcsőfordulóban, a könyvtár nevével és a #brodybanvagyok felirattal.