Nyitrai Zsolt: Magyarország az élő hagyományok hazája

Azért fontos nekünk, magyaroknak itt a Kárpát-medencében a hagyományok tisztelete, mert így tudtunk megmaradni magyarnak és ez a záloga a hosszú távú megmaradásunknak is – jelentette ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.

Magyarország Kormányának kiemelt célja hagyományaink támogatása és megőrzése a következő generációknak – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

Pál István „Szalonna”, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője elmondta, hogy amikor nem volt támogatása ennek a kultúrának, akkor is összekapaszkodtak és együtt folytatták a munkát. Most, amikor támogatás is párosul a szív-lélek mellé, akkor lehet látni, hogy pillanatok alatt alakulnak új csoportok.

Csík János Kossuth-díjas zenész szerint minden generációnak kell, hogy büszke tudjon lenni erre és van mire büszkének lennünk, és ezért fontosnak tartja a hagyományainkat. Hála Istennek a támogatott kategóriába tartozik a hagyományőrzés, illetve a népművészettel való foglalkozás.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár eredményként számolt be arról, hogy a néptáncra, a táncházakba való járás, a fiataljaink, a gyerekeinknek az erre való hajlama sokkal erősebb a Csoóri programnak, a Páva programsorozatnak köszönhetően. Ez nagy boldogság számára, hiszen a szakembereknek a hosszú évtizedes munkája most beérni látszik.