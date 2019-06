Pásztor Anna Egerben is szívesen csöppen a buli közepébe

Az egész évben járja az országot, így Pásztor Anna pontosan tudja, hogy bizony buli és buli között is van különbség. Az Anna and the Barbies együttes közvetlen hozzáállása, nem utolsósorban ütemes dallamai legutóbb a megyeszékhelyre, a Feszt!Egerre vonzották a tömeget. Immáron negyedszer. Pásztor Annával a koncert előtt beszélgettünk.

Portálunkon korábban már beszámoltunk róla, hogy az egri zenei fesztiválon idén is a legmenőbb hazai bandák gondoskodtak a felhőtlen hangulatról. A Bolyki-völgy tízméteres falai között közel tízezer látogató szórakozott a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Mint mindig, a festői háttér most is kiváló díszletet szolgáltatott a nyárindító bulinak.

Pásztor Anna és az Anna and the Barbies igazán rutinos egri vendégnek számít. Emlékezetes, hogy az együttes korábban már többször is részt vett a Feszt!Egeren, amelyről természetesen a frontembernek is vannak bőséggel emlékei.

– Emlékeim szerint ez volt a negyedik fellépésünk a fesztiválon, és elmondhatom, hogy mindig nagyon szívesen veszünk részt ezen az eseményen – tekintett vissza a népszerű énekesnő. – Ennek ellenére számunkra fontos, hogy egy-egy fellépés előtt sosem bontjuk megyékre Magyarországot, sokkal inkább úgy gondolkozunk, hogy fesztiválról fesztiválra járunk. Tudjuk, hogy tulajdonképpen a Feszt!Egerrel veszti kezdetét a nyári időszak, úgyhogy már csak ezért is örültünk, hogy itt lehettünk.

A lehengerlő stílusú, nagyon közvetlen és életvidám Anna szerint ha van az országban energikus közönség, akkor az feltétlenül az egri.

– Minden évben járjuk az országot, és ezek alapján is kijelenthetem, hogy hihetetlenül jó bulikat szoktunk Egerben tartani. Most egy fesztiválon vagyunk, eképp mindig egészen más a hangulat, mint mondjuk egy városnapon. Különbözik a korosztály, az egri közönségre pedig amúgy is jellemző, hogy nagyon energikus. Nagy különbség az is, hogy egy városnap általában a jóval nyugodtabb réteget célozza meg, míg egy fesztiválon már benne vannak a buli közepében az emberek.

Anna azzal zárta szavait, hogy kimondottan örül ennek a helyzetnek: – Nekünk ez egy nagy-nagy ziccer, hiszen az emberek már előre be vannak melegítve. Minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat – mondta el portálunknak.