10 dolog, amit egri szemmel felfedeztünk az új Puskás Arénában

Monumentális tetőszerkezet, európai mintára építtetett belső tér, villámgyors wifi-szolgáltatás, igazi futball-hangulat, csinos hosztessz-lányok. Csak néhány dolog azon élmények közül, amelyeket munkatársaink szereztek a vadonatúj Puskás Aréna avatóján.

Ki ne tudná, hogy pénteken 65 ezer néző előtt avatták fel Magyarország legújabb futballszentélyét, a Puskás Arénát. Az Uruguay elleni találkozót (1-2) a helyszínen tekintettük meg, mostani válogatásunkból pedig kiderül, egyebek mellett milyen élményekkel gazdagodtunk a helyszínre érkezve, majd belépve a nagy színpadra.

1. Európai mintára épített belső tér. A Puskás Aréna a fiatalabb generációnak valóban teljesen újszerű, eddig sosem látott létesítmény lehet. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az aréna belső tere első látásra a XXI. századi európai mintára épült, annak minden előnyével. Vagyis, beérve a szentélybe úgy is érezhetjük magunkat, mint a londoni Wembleyben vagy a madridi Wanda Metropolitanóban, esetleg a müncheni Allianz Arénában.

2. Bizony, maradt valami a régi jóból. A stadion teljesen új formában pompázik, kis túlzással mondhatnánk, rá sem lehet ismerni a régi létesítményre. Ekkor azonban nem fogalmaznánk pontosan, merthogy a tervezők törekedtek arra, hogy a régi Népstadion egyes elemeit azért megőrizzék az utókornak.

3. Jelesül abban sincs változás, hogy a kezdőkör földrajzilag tűpontosan ugyanott helyezkedik el, mint a régi Népstadionban.

4. Belépve az arénába az első benyomás volt a legmegindítóbb a majdnem négyórás program alatt. Az érzékenyebbek alighanem meg is hatódtak, hiszen egy-két évtizeddel ezelőtt ki gondolta volna, hogy Budapesten ilyen látvány tárul majd a szurkoló szeme elé. A fíling, a körítés elvitathatatlanul magával ragadó, ösztönző.

5. Természetesen bár futballmeccsre érkeztünk, azért éhesek és szomjasak is voltunk. A büféknél a kiszolgálás egy kicsit még körülményes, de a lelkesedés elvitathatatlan. Nincs is ezzel baj, idővel biztosan gyorsabbak lesznek a fiúk, lányok, és a második félidőre a sörcsap sem mindig fogy majd ki. Egy pohár csapolt sör egyébként relatíve olcsó, 300 forint, ráadásul direkt erre az alkalomra gyártott, újratölthető műanyagpohárban fogyaszthattuk el.

6. Csinos hosztessz-lányok várnak a sajtóakkreditációk átvételekor. Nem mondjuk, hogy nagyon könnyen találtuk meg az erre kijelölt helyiséget, de örömteli volt az a kedvesség, amellyel a fiatal lányok köszöntötték az egri médiamunkásokat az akkreditációs pultoknál. Hovatovább, az ilyenkor szokásos nyakba-akasztható karton mellé még belépésre jogosító jegy és igényes műsorfüzet is dukált. Utóbbihoz a sajtó munkatársai ingyen, mindenki más 500 forintért juthatott hozzá.

7. Az elmúlt években nem minden magyar stadionban voltunk hozzászokva a wifi-szolgáltatáshoz. Hát még a villámgyors wifi-szolgáltatáshoz. A Puskás Aréna természetesen ebben is príma, igazodva a szelfik generációjának igényeihez.

8. Rengeteg híresség, ismerős arc a lelátón. Természetesen korábbi labdarúgók, politikusok, celebek is hivatalosak voltak a nagy eseményre. Ennél is örömtelibb, hogy rengeteg ismerős arccal találkoztunk a meccs előtt, közben és utána. Hiába, egy ilyen nívójú stadionavató az egész országot, így persze szűkebb hazánkat is megmozgatta. Közös volt a jelszó: ott kellett lenni!

9. A szívünkre olyannyira kedves piros székek mellett ami elsőre feltűnik belépéskor, az a gigantikus tetőszerkezet. El nem tudjuk képzelni, milyen lehetett, amikor az alpinisták ilyen magasságban, ekkora tömegű elemekkel dolgoztak.

10. Most már Puskás Aréna és nem Puskás Stadion. Mert ez (tényleg) több, mint egy sima stadion…