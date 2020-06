2. Agria Focikupa: az Eszterházy másodjára is megnyerte

Ahogy az egy hónappal ezelőtt rendezett az első tornán, úgy a második Agria Focikupán is az Eszterházy Károly Egyetem csapata végzett az élen.

Az egri Kemping Sporttelep műfüves pályáján tíz csapat küzdelméből kerültek ki győztesen a csapatvezetőként Fenyves Balázs irányította egyetemisták. A Béres Sándor szervezte esemény végén a kupagyőztes gárda egyik kiválósága, a finálé legjobbjának választott Zsély Benedek így foglalta össze tapasztalatait.

– Nagyon örülünk neki, hogy az első torna után a másodikat is mi nyertük meg, ráadásul ezt is veretlenül – mondta az elsőséget jelentő hétméterest értékesített futballista. – Már az első meccstől kezdve nagyon jól játszottunk, ráadásul, amiért az elődöntőt és a döntőt is hátrányból felállva nyertük meg, még nagyobb értékkel bír a sikerünk. Ezúttal is jó volt a szervezés, ami jótékony hatással van a közösségre, ugyanis megint jó körülmények között sportolhattunk.

A torna dobogósai:

1. Eszterházy Károly Egyetem (Eger)

2. Alibi (Budapest)

3. Tyetye Kft. (Felnémet)

A döntőben:

Eszterházy Károly Egyetem–Alibi 1–1, büntetőkkel nyert az EKE csapata

A bronzmérkőzésen:

Tyetye Kft.–Lovehunter 1–0

Az elődöntőkben:

Eszterházy–Tyetye Kft. 3–1

Alibi–Lovehunter 1–0

A középdöntőben:

Eszterházy–2/1 4–0

Naptér Invest Kft.–Alibi 1–2

Tyetye Kft.–FC Felnémet 2–1

Sárga Csikó–Lovehunter 0–3

A csoportmérkőzéseken:

Naptér Invest Kft.–Tetye Kft 2–1

Eszterházy Egyetem–Bosch Team 3–1

Naptér Invest Kft.–Sárga Csikó 0–1

Tetye Kft.–Eszterházy Egyetem 1–4

Bosch Team–Sárga Csikó 1–1

Naptér Invest Kft.–Eszterházy Egyetem 0–2

Tetye Kft.–Bosch Team 3–0

Eszterházy Egyetem–Sárga Csikó 2–1

Naptér Invest Kft.–Bosch Team 2–0

Tetye Kft.–Sárga Csikó 3–2

Lovehunter–Fanatic Futsal 1-0

FC Felnémet–2/1 2-0

Lovehunter–Alibi 3-2

Fanatic Futsal–FC Felnémet 0–1

2/1–Alibi 0–3

Lovehunter–FC Felnémet 2–2

Fanatic Futsal–2/1 0–5

FC Felnémet–Alibi 2–2

Lovehunter–2/1 4–1

Fanatic Futsal–Alibi 0–6

Különdíjak

Gólkirály: Kollár Bence (Eszterházy Károly Egyetem) 7 találattal

Legjobb mezőnyjátékos: Gerhardt Ádám (Alibi)

Legjobb kapus: Veréb Miklós (Tyetye Kft.)

Puskás-díj (legszebb gól): Farkas Bende (2/1)

A döntő játékosa: Zsély Benedek (Eszterházy Károly Egyetem)