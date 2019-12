A 2019-es év legjobbjai: megyénkbeliként négyen a csúcson

A gyöngyösi Honvéd Zalka SE versenyzője hetedik alkalommal végzett legkiválóbbként.

Megyénkbeliként négy sportoló szerepel a 2019-es év legjobbjak között, akiket a Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek szavaztak meg. Ebben az esztendőben sportág szövetsége válaszolt a megkeresésre.

Sílövészetben a Panyik Dávid, a gyöngyösi Honvéd Zalka SE versenyzője hetedik alkalommal végzett legkiválóbbként, míg a mátrafüredi illetőségű triatlonista, Kovács Zsófia (Budaörsi TK) negyedszer érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést. Búvárúszásban Bukor Ádám, a Mátrai Erőmű Búvárklub kiválósága másodszor végzett az élen, az ökölvívó Oláh Eszter azonban ebben a tekintetben újoncnak számít. Az Egri Városi Sportiskola bokszolója ugyanis először került a lista első helyére, nem kétséges, hogy megérdemelten.

A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki huszonháromszor lett első 1964 és 1994 között. Az idei győztesek közül kiemelkedik a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter 16. elsőségével, míg a szörfös Gádorfalvi Áron 12., a birkózó Sastin Marianna 10. alkalommal bizonyult a legjobbnak. De az asztaliteniszező Póta Georgina, a vitorlázó Berecz Zsombor, Hosszú Katinka és a curlinges Nagy György is különleges sorozatot mondhat magáénak, mindannyiukat kilencedszer választották meg.

Az olimpiai számban idén világbajnok versenyzők közül a birkózó Lőrincz Tamás, a kajakos Kopasz Bálint, az úszó Hosszú Katinka és Milák Kristóf, valamint a párbajtőröző Siklósi Gergely is a legjobb lett sportágában. Legeredményesebb hazai klubként az MTK 8, a Honvéd 7, míg a Újpest és a Vasas egyaránt hat elsőséget mondhat magáénak. Külföldi klub vagy csapat képviseletében zárt az élen hét sportág kilenc versenyzője.

A legjobbak névsora annak jelölésével, ki hányadszor végzett az élen

Amerikaifutball: Bencsics Márk (Budapest Wolves) 3.

Asztalitenisz: Szudi Ádám (SPG Walter Wels) 2. Póta Georgina (TTC Berlin Eastside) 9.

Autósport: Michelisz Norbert (BRC Hyundai N Squadra Corse) 6.

Atlétika: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE) 2., Márton Anita (Békéscsabai Atlétikai Club) 5.

Birkózás: Lőrincz Tamás (BHSE) 4., Sastin Marianna (Vasas SC) 10.

Bridzs: Gál Péter (Bajnok) 1., Fischer Brigitta (Hegyvidék) 6.

Búvárúszás, uszonyosúszás: Bukor Ádám (Mátrai Erőmű Búvárklub) 2., Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 6.

Tájékozódási búvárúszás: Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 16., Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 4.

Cselgáncs: Tóth Krisztián (MTK Budapest) 4., Özbas Szofi (Ceglédi VSE) 1.

Curling: Nagy György (Vasas SC) 9., Palancsa Dorottya (UTE) 6.

Erőemelés: fekvenyomás: Lombosi Melinda (Erőművek SE) 1., Véró Alex (Orosházi Toldi SE) 1. Erőemelés: Bilicz Laura (PowerBuilder SE) 1. Kulcsár Dávid (Kelet Ereje) 2.

Evezés: Galambos Péter (Vác Városi Evezős Club) 5. Gadányi Zoltán (Budapest Evezős Egyesület) 2.

Fallabda: Farkas Balázs (Squashberek) 2. Chukwu Hannah (Squashberek) 1.

Footgolf: Bacskai Bence (Royal Footgolf Club) 2. Ujvári Izabella (Nimród Footgolf SE) 2.

Golf: Rózsa Dávid (Pannónia Golf&Country Club) 3. Sándor Virág (Golfiesta Sportegyesület) 1.

Gó: Bőviz Dominik (Első Magyar Gó Egyesület Pestújhely) 1. Seres Júlia (Pagoda Gó Egyesület) 1.

Hódeszka: Brunner Blanca (Hópárducok Sí és Snowboard Sportegyesület) 1. Fricz Botond (Sport-Club.hu) 3.

Íjászat: Gondán György (Eleven ÍE) 2., 3D: Gondán György (Eleven ÍE) 2.

Jet-ski: Szabó Barnabás (Aktív SC) 4.

Jégkorong: Galló Vilmos (KooKoo, finn) 1. Huszák Alexandra (KMH Budapest) 4.

Kajak-kenu: gyorsasági: férfi kajak: Kopasz Bálint (Algyői SE) 3., női kajak: Kozák Danuta (UTE) 7., férfi kenu: Adolf Balázs (Szentendrei KKSE) 1., női kenu: Balla Virág (Graboplast Győr) 2. és Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győr) 3. Maratoni: férfi kajak: Boros Adrián (Tolna) 5., Máthé Krisztián (UTE) 1., női kajak: Kiszli Vanda (Atomerőmű SE) 3., férfi kenu: Laczó Dániel (NKM Szeged VE) 1., Nagy Gergely Balázs (UTE) 1. női kenu: Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari) 1.

Karate: Tadissi Yves Martial (Újpesti Torna Egylet) 3., Sterck Laura Tímea (Magyar Testgyakorlók Köre Budapest) 2.

Kerékpár: A Magyar Kerékpáros Szövetség december 21-i gáláján hozza nyilvánosságra döntését.

Kézilabda: A Magyar Kézilabda Szövetség januárban hozza nyilvánosságra döntését.

Kickbox: Bálint Zoltán (Halker-Király Team) 1., Busa Andrea (Halker-Király Team) 2.

Kosárlabda: Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 1. Raksányi Krisztina (UNI Győr Mély-út) 1.

Korcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya: Liu Shaolin Sándor (MTK, FTC) 4., Jászapáti Petra (SZKE) 4. Műkorcsolya: Tóth Ivett (Vasas SC) 6. Jégtánc: Yanovskaya Anna, Lukács Ádám (DSC, HKA) 1.

Labdarúgás, nagypálya: A januári M4 Sport-Az Év Sportolója gálán hozzák nyilvánosságra a legjobb férfi és női játékost.

Futsal: Dávid Richárd (MFK Prodexim Khersont) 1., Varga Adél (Astra Kkfházi Bulls FC) 2.

Lovassport: Hölle Martin (Újhartyán Gyémánt Lovaspark SE) 2.

Motorcsónak: Havas Attila (Inter Trim Szerviz Kft.) 1.

Motorsport: Szvoboda Bence (HTS KTM Team) 1.

Ökölvívás: Hámori Ádám (Fitt-Box Kőszeg) 2. Oláh Eszter (Egri Városi Sportiskola) 1.

Öttusa: Kasza Róbert (KSI SE) 6. Kovács Sarolta (Volán Fehérvár) 6.

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni (MTK) 2.

Rögbi, 7-es: Suiogan Tímár (Esztergomi Vitézek RAFC) 1. 15-ös: Jung Szilárd (Battai Bulldogok SZVSE) 1. Nők: Horváth Kitti (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.

Röplabda, teremröplabda: Dávid Csanád (Stiinta Explorari Baia Mare) 1., Németh Anett (Coastal Carolina Volleyball) 1. Strandröplabda: Kiss Dániel (Pénzügyőr SE) 1. és Bán Viktor (Pénzügyőr SE) 1. Szombathelyi Szandra (RÖAK Kaposvár) 4. és Lutter Eszter (RÖAK Kaposvár) 5.

Sakk: Rapport Richárd (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület) 3. Hoang Thanh Trang (Honvéd Auróra Sportegyesület) 3.

Sí, alpesi: Nagy Bence (Rozmaring SE) 1., Tóth Zita (Vasas SC) 2.

Sífutás: Kónya Ádám (Veszprémi SE) 6., Pónya Sára (Vasas SC) 1.

Sílövészet: Panyik Dávid (Honvéd Zalka SE) 7., Pónya Sára (Vasas SC) 1.

Síugrás: Molnár Flórián (Kőszegi SE) 5. Vörös Virág (Kőszegi SE) 5. Szabadstílus: Papp Koppány (Rozmaring SE) 5.

Sportlövészet: Péni István (UTE) 3. Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 3.

Súlyemelés: Holló Szilárd (Kazincbarcikai VSE) 1. Mitykó Veronika (Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE) 1.

Szektorlabda, szektorlabda szakág: Pákai György (Testvériség SE) 4. 12 érintéses szakág: Puskás László (Debreceni SC) 2.

Szinkronúszás: Dávid Janka (Római Szinkronúszó SE) 2., Gács Boglárka (Budapesti Honvéd SE) 1.

Szkander: Kovács Péter (Pólus 5) 2., Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) 3.

Szörf: Gádorfalvi Áron (Wind Sport Club Egyesület) 12. Cholnoky Sára (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 7.

Szumó: Kerstner Róbert (Veresi Küzdősport Egyesület) 1.

Tájfutás, futó szakág: Bakó Áron (Tabáni Spartacus SKE) 3. Sárközy Zsófia (Hegyvidék SE-MOM) 1. Tájkerékpáros szakág: Tamás Bianka (Diósgyőri Tájékozódási Futó Club) 2.

Teke: Kakuk Levente (Répcelak) 6. Méhész Anita (Rijeka) 7.

Tekvondó: Józsa Levente (Budapesti Honvéd) 1. Patakfalvy Luca (MTK Budapest) 5.

Testépítés és fitnesz, testépítés: Kenderes Gábor (Kőbánya SC), fitnesz: Ágoston Dorottya (Biofit Johnny Fitness).

Tenisz: Fucsovics Márton (MTK) 7. Babos Tímea (MTK) 8.

Tollaslabda: Krausz Gergely (Multi Alarm SE) 6. Sárosi Laura (Hajdúszoboszlói Tollaslabda SE) 6.

Torna, szertorna: Vecsernyés Dávid (BHSE) 2. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 3. Aerobik: Bali Dániel (PSN) 5. Mazács Fanni (PSN) 2. Akrobatikus torna: Kutasi Vivien, Vincze Lilla (Balance ATC) és Horváth Elizabet (FTC) 2.

Gumiasztal: Szántó Anna (Dunaferr SE) 2.

Triatlon: Bicsák Bence (PSN Zrt.) 2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK) 4.

Úszás: Milák Kristóf (Budapesti Honvéd) 2. Hosszú Katinka (Iron Swim) 9. Nyíltvízi: Rasovszky Kristóf (Balaton Úszó Klub Veszprém) 2. Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) 2.

Versenytánc, akrobatikus rock and roll: Jonas Brauer (Rock And Magic Sportegyesület) 1. Medgyesi Veronika (Rock And Magic Sportegyesület) 1. Versenytánc: Andrea Silvestri (Valcer Táncstúdió) 5. Váradi Martina (Valcer Táncstúdió) 5.

Vitorlázás: Berecz Zsombor (Procelero SE) 9. Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 7.

Vívás: Siklósi Gergely (BHSE) 1. Márton Anna (MTK) 3.

Vízilabda: Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo) 3. Keszthelyi Rita (UVSE) 7.