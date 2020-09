A felsőtárkányi edző lábának újabb részét veszítette

Az Egyesült Államokból a tréner több volt játékosa segíti adománnyal a felépülést.

A rossz hír: Bóta József nemcsak jobb lábának ujjat veszítette el a betegség miatt bekövetkező műtétet követően, hanem térdéig a testrészét. A 66 éves edzőről legutóbb augusztus végén írtunk, amikor Énekes Zsolt jelentkezett kezdeményezéssel. A korábbi felsőtárkányi futballista a volt világválogatott labdarúgó, később szakvezetőként Felsőtárkányban is megfordult Détári Lajos által dedikált nemzeti címeres mezét bocsájtotta árverésre.

– Stefa barátunk javára fordítjuk a liciten befolyt összeget – mondta akkor Énekes Zsolt. A felajánló 10 ezer forintban határozta meg a nyitóösszeget, az árverés ma zárult.

– Százötvenezer forintért kelt el a trikó – közölte a szervező. – A felnémeti származású, Felsőtárkányban Stefa által is edzett Boros Gergő ajánlotta a legtöbb pénz a mezért, így neki juttattjuk el az ereklyét.

A licitáláson kívül számtalan magánszemély jelezte, hogy hozzájárul Bóta József gyógykezelésének támogatásához. A futball világából jöttek többen, de sokan akadtak, akik az élet más területéről érkezőként nyújtottak segítő kezet.

– Örvendetes módon jó néhányan jelezték, hogy hajlandók pénzzel vagy egyéb módon is támaszt találni bajba jutott barátunknak – folytatta Énekes Zsolt. – Boros Gergőn kívül ugyancsak az Egyesült Államokban élő, másik egykori felsőtárkányi játékos is utalt pénz, miközben a helyiek is megmozdultak, akik az egyik tárkányi boltnál elhelyezett adománygyűjtőbe helyezhetik el felajánlásaikat. Összefogtak a tárkányi öregfiúk és máshonnan is hallottam, hogy gyűjtést szerveznek, amiért engedjék meg, hogy ezúton is kifejezzem nagyra becsülésemet. Noha egyelőre még messze a hazatérés ideje, már azon törjük a fejünket, miként lehet majd az egyedül élő Stefa ellátásáról gondoskodni. Sajnos félő, hogy baj az amputálással nem szűnik meg, és újabb operációra lesz szükség. Mi azonban nem tehetünk mást, csak annyit, hogy próbálunk előregondolkodni és majd a gondoskodásban segíteni, ha már az élet így hozta.

