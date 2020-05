A gyöngyösi labdarúgó újabb adománnyal jelentkezett

Ahogy a Gyöngyösi AK futballistája korábban jelezte, meglepetéssel rukkolt elő.

Még nincs két hete, hogy Czéh Márton 100 ezer forintos adománnyal segítette a Focival a gyógyulásért jótékonysági teremlabdarúgó-torna programja keretében az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítványt.

A Gyöngyösi AK futballistája akkor elmondta, hamarosan újabb meglepetéssel jelentkezik. Nos, ezúttal 100 ezer forinttal segít, méghozzá gyöngyösi kórház Bugát Pál Alapítványának.

– Szeretném megköszönni a GYAK nemrég felállt vezetésének, hogy a klub nehéz helyzete ellenére rendezték a régóta fennálló tartozásaikat – közölte Czéh Márton a torna szervezőivel – Kozma Zsolt elnöknek jeleztem, mire használnám az összeget, ő pedig nagyon együttműködő volt, amit ezúton is köszönök. Köszönöm a Focival a gyógyulásért szervezőinek, akik segítettek abban, hogy az adomány biztosan jó helyre kerüljön, oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Azt már sajnos megtanultam, hogy mindenkin nem lehet segíteni, ugyanakkor jót cselekedni ettől még mindig és mindenkor érdemes. Ha csak egyetlen nehéz sorsú gyermek arcára is sikerült mosolyt csalni ezekkel az adományokkal, akkor már megérte. Még kicsi voltam, amikor az utcán játszva megtanultam azt a játékot, aminek köszönhetően most másokon tudok segíteni. Ez a foci.

A szervezők a következőket fűzték a futballista szavaihoz.

„A torna jelmondata, ugye úgy szól: a végén úgyis arra emlékszünk, amit másokért tettünk. Marcinak lesz mire. Köszönjük neki a segítséget, és reméljük, találkozhatunk decemberben a X. Focival a gyógyulásért jótékonysági tornán.”