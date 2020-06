A gyöngyösi serleget a Honvéd játékosa már kézbe vette

Rekordszámú mezőnnyel bonyolítják le idén a nyári sorozatot.

Tizennyolc csapat lép pályára a 6. HL-LAB Summer Cup 2020 elnevezésű gyöngyösi kispályás labdarúgó-tornán. Ennyien korábban még egyszer sem neveztek a Papp Norbert és Szabó Imre által szervezett eseményre. A házigazdák a minap a Budapest Honvéd futballistájának, Gazdag Dánielnek a jelenlétében elkészítették a csoportbeosztást.

– A kilenc csapatos csoportokon belül körmérkőzésekre kerül sor, ahonnan az első két helyen végzett gárdák jutnak a legjobb négy közé – közölte Papp Norbert. – Sűrű a menetrend, és ahhoz, hogy tartani tudjuk a programot, be kell iktatnunk két keddi játéknapot. Mivel páratlan a létszám a csoportokban, mindig lesz szabadnapos. A mérkőzések két pályán zajlanak majd, játéknaponként váltva. A kezdést július másodika jelenti, a döntőt pedig augusztus 19-én rendezzük. A Final Four során idén is lesz VIP csapat, sőt, lehet, hogy nem is egy!

A nemes cél ezúttal is fontos részét képezi az eseménynek, ebben az évben a Gyöngyösi Autista Egyesületet támogatják a 6. HL-LAB Summer Cup 2020 rendezői.

A csoportbeosztások

A CSOPORT

Likőr

Enigma

R-PEX

Peszlen és Társa

Kleopátra Team

Anonym

Purina

Gyöngyöshalász

Szekrényes Optika

B CSOPORT

Adrenalin

Gyóni Autópark

HÓ SC

Mátrafüred

Verőfény

Zsákai

Szamba

Vastüdő

Nyugger-Rock