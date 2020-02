A hevesi ranglistaelső 109 centit javított

Arany, ezüst és negyedik hely a súlylökőknek.

Barta Zoltán országos bajnokként, Csintalan Dániel ezüstérmesként, Kovács Kristóf pedig negyedik helyezettként zárta a fedett pályás serdülőbajnokságot. Kovács Gyula edző szerint az Ikarus BSE színeiben rajthoz állt hevesi súlylökők tudásuk legjavát nyújtották.

– Barta Zoltán lényegében egyetlen lökéssel eldöntötte az országos bajnoki cím sorsát, ugyanis elsőre 15,85 méteres eredményt ért el – magyarázta a szakember. – Dicséretére legyen mondva, hogy ezek után sem állt le. Öt kísérlete volt érvényes, és valamennyi 15 méter fölötti eredményt hozott; bármelyikkel megnyerte volna a versenyt. Sőt, az utolsó kísérletére egészen nagyszerű, 16,02 métert teljesített. Ez természetesen neki is egyéni csúcs, méghozzá nem is akármilyen: 109 centimétert (!) javított az eddigi legjobbján. Zoli nemcsak megnyerte a versenyt, de teljesítette a versenyszám korosztályos aranyjelvényes minősítési szintjét is. Ő vezeti a korosztályos országos ranglistát, így reális esélye mutatkozik arra, hogy tagja lesz a Budapest Válogatottnak, amely a jövő hónapban a dortmundi nemzetközi fedett pályás versenyen szerepel.

Csintalan Dániel legjobb eredményével 85 centimétert (!) javított a január közepén felállított legjobbján.

– Az ötödik sorozatban nagyszerű, 14,64 méteres lökést mutatott be, amellyel feljött a második helyre, és végül ebben a pozícióban fejezte be a versenyt – taglalta a tréner, majd rátért Kovács Kristófra. – Noha lemaradt a dobogóról, de 22 centiméterrel jobban teljesített az alig egy hónapja elért egyéni legjobbjához képest. Végeredményben 13,80 méteres legjobb eredményével a negyedik helye zárta az országos bajnokságot. Kristóf ezzel az eredményével szintet lépett, ugyanis tavaly még a nyolcas döntő közelébe sem jutott, ezúttal pedig még az éremért is harcban állt – tekintett vissza Kovács Gyula.