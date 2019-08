A hevesi súlylökő lány másfél év után arannyal tért vissza

Az őszi szezon első versenyén az Ikarus BSE színeiben szereplő hevesiek egy arany-, két ezüst-, és egy bronzérmet gyűjtöttek.

Budapest Nyílt Junior és Ifjúsági Bajnokságán a másfél év szünet után ismét rajthoz állt Szatló Nóra junior súlylökésben 11,54 méteres eredménnyel győzött. Az ugyancsak junior korú és szintén súlylökésben szerepelt Kovács László 16,64 méteres lökéssel ezüstérmet nyert, ám kisebb csodaszámba ment, hogy indult, mert néhány nappal korábban még 39 Celsius fokos lázzal, betegen feküdt, így az albertirsai edzőtábort is ki kellett hagynia. Második helyen végzett Megyeri Dávid is, aki az ifjúsági korosztályhoz tartozó gerelyhajítóknál 53,78 méteres teljesítménnyel szerzett ezüstöt. Harmadik helyezettként fejezte be a fővárosi viadalt a junioroknál Somodi Bálint. A gerelyhajító 40,61 méteres legnagyobb dobásával állhatott dobogóra.

A Kovács Gyula edzette fiatalok közül az ifjúsági fiú gerelyhajítóknál Nagy Zsombor 48,57 méteres eredménnyel a negyedik, Dányi Péter pedig 39,92 méteres legnagyobb dobásával a hatodik helyen zárt – tájékoztatta a Hírlapot a hevesiek szakosztályvezetője, Megyeri István.