A Less testvérek nem maradtak a megyei I-ben

A kapus Juhász Bálint is az ikrekkel tartott Boldogról elköszönve.

Kérőből több is akadt a megyei I. osztályból visszalépett Boldog SE ikerpárjának. Less Krisztián és Less Tamás végül olyan csapathoz igazolt, amelyre kevesen számítottak. A 34 éves ikerpár a megyei II. osztály Nyugati csoportjának listavezetőjéhez írt alá. A Lőrinci VSC egyébként sem gyenge kerete így tovább erősödött, mi több, a kapus Juhász Bálint is együtt ment Lessékkel a Győri Zoltán irányította együtteshez.