A megyei sakkélet bástyája 76 évesen adja át a stafétát

Példaként Mészáros András pályafutását említette, de nagyon sokat köszönhet Dobroviczky Ferencnek is, aki évtizedeken keresztül terelgette, segítette a munkásságát. Edző az edzőről, avagy ő gyakorolta rám a legnagyobb hatást nevet viselő sorozatunk aktuális részében Rauch Ferenc került a középpontba.

– Az idők során valahogy mindig úgy alakult, hogy ahelyett, hogy engem tanítottak volna, én bábáskodtam mások felett – emelte ki Rauch Ferenc.

A Heves Megyei Sakkszövetség 76 esztendős alelnöke, az Egri SRSK korábbi szakosztályvezetője édesapja hatására, öt évesen mélyedt bele a sportág rejtelmeibe, s úgy lett általános- majd a középiskolai bajnok, hogy csak a saját tapasztalatai alapján gyarapította tudását.

– Igazi tanítómesterem sosem akadt, pedig rám fért volna – folytatta az egri sakkélet meghatározó alakja. – Egerbe 1962-ben kerültem, majd 1970-től már szakosztályvezetőként is tevékenykedtem. Az Eger SE-vel háromszor kerültünk fel az NB I-be, negyedszer már pénzhiány miatt az NB I/B helyett csak az NB II-ben indultunk.

Versenyzőként 2234 élő pontig jutott Rauch Mészáros András nemzetközi mester pályafutását tekintette példaként. Sportvezetői tapasztalatok terén Heves Megyei Sakkszövetség korábbi elnöke, Dobroviczky Ferenc szolgált rengeteg tapasztalattal. A sportolói pályafutással szemben idővel egyre inkább előtérbe került a versenyek szervezése – legalább száz FIDE minősítő verseny fűződik a nevéhez –, a sakk oktatása, valamint a versenybírói szolgálat, amiben újabb erényeket csillogtatott.

– Legalább öt éve nem versenyeztem, az utolsó időkben már csak akkor szálltam be, ha üresen maradt egy szék a tábla előtt – folytatta a sportember. – Évente általában száz gyereket tanítottam sakkozni, húszra tehető azon versenyzők száma, akik FIDE értékszámot is szereztek. Rengeteg türelem szükséges a kicsikhez, óriási kihívás lekötni a figyelmüket. Versenybíróként azonban még részese vagyok a sportéletnek, bár a koronavírus okozta világjárvány a mi mindennapjainkat is fenekestül felforgatta.

A 43 éves múltra visszatekintő, kétségtelenül nagy hagyományokkal rendelkező Agria Sakkfesztivál is a járvány terjedése miatt hozott intézkedések áldozatává vált. A nyári időszak egyik legjelentősebbnek számító egri sporteseménye, idén így sajnos nem várja a sportág szerelmeseit.

– A kormány által hozott szigorú korlátozó intézkedések vállalhatatlanná teszik az ehhez hasonló nagyszabású nemzetközi rendezvények szervezését – folytatta Rauch Ferenc. – Csak hogy néhány példát említsek, ha én az asztalnál megfogom a bábút, más már nem érintheti. A két asztalon való játék, a folyamatos fertőtlenítések, a távolságtartás alaposan megnehezítené, ezt a feltétlen higgadtságot igénylő sportágat. Arról nem beszélve, ha valaki megfertőződne, a teljes mezőnyt karantén alá helyeznék. Nem tagadom, ez lett volna az utolsó sakkfesztiválom szervezőként. Az utódom immár a Pásztóról érkező Vajda Albert, akinek valamennyi tisztségemet átadtam.