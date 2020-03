A nézőket távol tartják a pályák közvetlen környékéről is

A koronavírus miatt elrendelt zárt kapus mérkőzések kapcsán több egyesületi vezető kérdésére hivatalos állásfoglalás érkezett.

„Azokon a pályákon, ahol nincs külső kerítés, a nézők távoltartása a pályától, illetve annak közvetlen környékéről, szintén a rendező egyesület feladata. Ez vonatkozik a pályát övező kerítéseken kívüli nézői csoportosulásra is – szerepel az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága által a klubnak küldött e-mail-ban. – A felnőtt mérkőzéseket megelőző ifjúsági-, illetve tartalék mérkőzések résztvevőire is érvényes a zárt kapus mérkőzés megrendezése. Az ifjúsági, illetve tartalék mérkőzéseken szereplő résztvevők (játékosok, vezetők, edzők, stb.) sem tartózkodhatnak a felnőtt mérkőzés idején (nézőként) a sporttelepen az egyesületenkénti 25–25 fős létszámon felül. A pályát a mérkőzésük lejátszása után, az átöltözés után el kell hagyniuk. Amennyiben a mérkőzéseken az MLSZ által delegált hivatalos személyek (játékvezetők és ellenőrök) a fenti előírások be nem tartását tapasztalják, a mérkőzés beszüntetéséről dönthetnek.”