Agria Focikupa: tornagyőztes az Eszterházy Károly Egyetem együttese – Videók, fotók

A dobogós helyezések sorsa büntetőkkel dőlt el az egri Kemping Sporttelepen rendezett 12 csapatos rendezvényen.

– Színvonalas, jó tornát zártunk, a járványhelyzet miatti körülményekhez jól alkalmazkodtak a játékosok. Lesz folytatás is, méghozzá június 27-én, sőt, arra is mutatkozik esély, hogy kétnaposra bővítjük a rendezvényt, vagyis igény esetén 28-án is lehet majd futballozni – értékelt a főszervező, Béres Sándor.

A végeredmény

1. Eszterházy Károly Egyetem, Eger Kádár Gergő (kapus, egyedüli külsős), Kovács Gergely, Sebe Attila, Sebe Márk, Zsély Benedek, Fodor Tibor, Darmos Márton, Kollár Bence, Vas Dániel (mezőnyjátékosok)

2. Poroszló SE

3. FC Felnémet

4. Brazzers (Mezőkövesd)

Különdíjak

A döntő legjobb játékosa: Kádár Gergő (Eszterházy Károly Egyetem)

Puskás díj a legszebb gólért: Kovács Gergely (Eszterházy Károly Egyetem)

Gólkirály: Sajtós Norbert (Poroszló SE) 6 találattal

Legjobb kapus: Demjén Dávid (Poroszló SE)

Legjobb mezőnyjátékos: Vas Dániel (Eszterházy Károly Egyetem)

Játékvezetőként Jávorszki Zoltán és Gyetvai Béla tevékenykedett.

Ők mondták

Fenyves Balázs, az Eszterházy Károly Egyetem csapatvezetője: – Az egész nap folyamán érezhető volt, hogy mindenki nagyon ki volt már éhezve a mozgásra, a versenyzésre, így természetesen a mi csapatunk is. A járvány miatt nagyon sok mindenről le kellett mondanunk az elmúlt időszakban, ezért a Béres Sanyi barátunk által életre hívott torna valóban remek kezdeményezésnek bizonyult. Pláne nekünk, hiszen egyetemi együttesünkkel a futsal MEFOB csoportkörében hiba nélkül meneteltünk egészen a veszélyhelyzet meghirdetésének kezdetéig. Ezért most különösen jól esett a lelkünknek az újbóli találkozás, a közös foci és természetesen a veretlenül elért tornagyőzelem. Gratulálok és köszönöm a nagyszerű sportemberekből álló játékosaim produkcióját, az ellenfelek sportszerű hozzáállását, nem utolsósorban pedig a szervezőknek a szíves meghívást!

Csala Attila, a Poroszló SE játékosa és csapatvezetője: – Az utóbbi 10–15 év legjobb poroszlói kispályás csapatát sikerült összeszedni. A színvonalas tornán nagy különbségű győzelmeket is arattunk, számomra is meglepetést jelentett a szereplés, melynek során szervezetten, okosan játszottunk. Gratulálok a fiúknak!