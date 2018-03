Antl: rendet kell tenni a fejekben

Hat bajnoki mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozat végére tenne pontot az Eger SBS Eszterházy. Radoslav Antl szerint ehhez elsősorban a fejekben kell rendet tenni.

A férfi NB I 22. fordulója:

EGER SBS ESZTERHÁZY–CEGLÉDI KKSE

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Hargitai G., Markó G.

– Az elmúlt két évet górcső alá véve nem emlékszem ehhez hasonló eredménytelen szériára. Előfordult már ilyesmi pályafutása során?

– Nagyon meg kell dolgoztatnom a memóriám, de nem emlékszem hasonlóra – válaszolt Radoslav Antl, az egriek 40 éves szlovák balszélsője. – Az egri időszakot megelőzően sem sok ilyet éltem meg, de mindennek megvan az oka.

– Mire gondol?

– Szinte minden összefogott ellenünk, s ez a helyzet már egyre kellemetlenebb. Folyamatosan nehézségekkel küzdünk, amiket nagyon nehéz kezelni. Egy vereség után az ember mindig kicsit beletemetkezik a hétköznapi munkába, őrlődik, keresi hogyan tudna felülemelkedni a gondokon. Azt látom, hogy mindenki becsületesen végzi a feladatát, remélem, hogy mielőbb sikerül véget vetni ennek a szériának.

– A sikerélmény új lendületet adna?

– Minden bizonnyal. Kellő pontszámmal rendelkezünk, így a kiesés már nem fenyegeti a csapatot. De alig várjuk már, hogy ismét győzelmet ünnepelhessünk az általunk igen nagyra becsült közönségünkkel. Mitagadás, szomjazunk a sikerre.

– Fantasztikus karriert tudhat maga mögött, olyan kézilabdázó, aki rengeteg nagy csatát megélt már. A pályán kívül, tapasztalatával hogyan tud segíteni a társainak?

– Természetes, hogy bíztatjuk egymást. Igyekszem mindig a pozitív dolgokat kihangsúlyozni, erőt és önbizalmat önteni a társakba. Nem szabad elveszíteni a hitünket. Szerencsések vagyunk, mert minden hazai mérkőzésen támaszkodhatunk a szurkolókra, akik egészen különleges hangulatot képesek varázsolni. Egyébként Szabó Petya barátomra jellemző, hogy humorral próbálja oldani a feszültséget. Ő fogalmazott úgy, hogy ne szólaljak meg, mert én a kinézetemmel is csak idegesítem a társaimat… Vicces fiú!

– Azért látom, hogy bosszús. Ég a tettvágytól!

– Igen! Ilyenkor kell összefogni és megmutatni, hogy mekkora tartás van bennünk. Küzdjünk egymásért, ha kell szántsuk fel a parkettet. Tavasszal is rendre szoros meccseket játszottunk, de az a kis plusz ezúttal hiányzott. Többször is megérdemeltünk volna a pontot, de végül kiénekelték a sajtot a szánkból. Vácott, a Ferencvárosnál és a Komló ellen is megvoltak a győzelmi esélyeink.

– Milyen mérkőzésre számít a Cegléd ellen?

– Nagyon jó passzban vannak. Ezúttal ugyanolyan fontos a fizikális és taktikai felkészítés, mint az, hogy rendbe tegyük a gondolatainkat, és tiszta fejjel fussunk ki a pályára. Sőt, azt mondom, a mentális dolgok állnak inkább előtérbe. Mielőbb el kell érnünk azt az állapotot, ami az ősszel volt jellemző ránk.

– Hogy van a lába?

– Nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, bírja a terhelést. A vezetőedző, Tóth Edmond döntése, hogy mennyi időt töltök a pályán. Ha tíz percet kapok, akkor az idő alatt kell a tudásom legjavát nyújtani. Szepesi Istvánnal jól kiegészíjük egymást.