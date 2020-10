Az egerszalóki szélső szerint a Füzesabony sokra képes, de...

Az egerszaló­kiak herédi fellépése és a gyöngyöshalásziak lőrinci vendégjátéka mellett a Besenyőtelek maklári meccse is jónak ígérkezik, ám ezúttal a füzesabonyiak ­hevesi szereplésére helyeztük a hangsúlyt. A megyei I. osztályú bajnokság 11. fordulójának mérkőzéseire az egerszalókiak szélsője, Busai Barna tippelt.

Szombat, 14.00:

Hevestherm-Heves (6.)–

Füzesabony (10.)

Heves. V.: Lucián János (Dajkó, Gergely).

Láthattuk, hogy a füzesabonyiak bármire képesek, de szerintem az otthon játszó hevesiekkel ezúttal nem bírnak a vendégek, 2–0.

Pétervására (11.)–

Felsőtárkány (12.)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Koroknai, Kocsis).

Nem lesz egyszerű meccs egyik csapatnak sem. Pétervásárán a keret kicsit megfogyatkozott, a Felsőtárkányt pedig nagyon fiatalokból álló játékosok alkotják, 1–1.

Heréd (2.)–

Egerszalók (4.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Mencsik László (Tamasi, Németh M.).

Számunkra csak a győzelem az elfogadható, hogy céljainkat elérjük. Nem is tudok elképzelni más forgatókönyvet, persze nem lesz könnyű feladatunk, mert a Heréd nagyszerű csapat, 0–1.

Marshall-ASE (5.)–

Eger SE II. (14.)

Andornaktálya. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Juhász S.).

Andornakon senkinek sincs egyszerű helyzete, ugyanis a játékoskeret többsége évek óta együtt játszik. Az egrieknek erőn felüli teljesítmény szükséges ahhoz, ha pontot vagy pontokat akarnak szerezni, 3–1.

Maklár (13.)–

Besenyőtelek-Erőss út (8.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Kasza Dénes (Rozsnaki, Orosz).

Több szempontból is pikáns meccsnek ígérkezik a találkozó, ugyanis köztudott, hogy a mostani Besenyőből több játékos és az edző is éveken keresztül a Maklárért küzdött. Arról nem is beszélve, hogy most a Besenyőnek van a megye egyik legjobb hálóőre Tiszolczki László személyében, aki – ahogy ismerem – erre a meccsre kettőzött erővel készül, 0–3.

Lőrinci (3.)–

Gyöngyöshalász (7.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Dévényi Balázs (Bíró Zs., Bíró L.) – Pest megyei játékvezetők.

Mindenképp a forduló egyik rangadójának számít a mérkőzés. Mindkét csapat jó erőkből áll, jómagam az igazságos döntetlennek örülnék, 1–1.

Bélkő SE-Bélapát (9.)–

Energia SC Gyöngyös (1.)

Bélapátfalva. V.: Derda József (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

Bármennyire is szeretném, hogy az Energia hibázzon, nem hinném, hogy a gyöngyösiek megteszik ezt a szívességet. A bélapáti szimpatikus fiatal csapat, bennük van a bravúr, de nem most, 1–2.

A bajnokság állása

1. Energia SC 10 7 3 – 18–8 24

2. Heréd 10 5 3 2 25–18 18

3. Lőrinci 9 5 2 2 16–12 17

4. Egerszalók 10 4 2 4 24–14 14

5. Marshall-ASE 9 4 2 3 17–8 14

6. Hevesi LSC 10 3 4 3 17–17 13

7. Gyöngyöshalász 8 3 3 2 17–14 12

8. Besenyőtelek 8 3 2 3 15–13 11

9. Bélapátfalva 9 3 2 4 17–19 11

10. Füzesabony 10 3 2 5 17–26 11

11. Pétervására 9 3 – 6 11–18 9

12. Felsőtárkány 9 2 3 4 10–15 9

13. Maklár 9 2 2 5 8–15 8

14. Eger SE II. 10 2 2 6 12–27 8