Az egri sportoló szerint a terepfutás olyan, mint egy utazás

Pilisszentivánban 46 hölgy alkotta a női mezőnyt.

A 4. Extreme Trail Akadályversenyen Szivós Orsolya ötödik helyen végzett 46 nő között. Az egri induló 19 km-es távot, 650 méteres szintemelkedést és 20 akadályt küzdött le, illetve hagyott maga mögött. Belülről így élte meg a viadalt.

– Miért szeretem a terepfutást? Mert olyan, mint egy utazás! Elindulsz, beállítod a tempót, amit fejbe kiszámolsz és tudatosítod magadban, hogy a célod eléréséhez tartanod kell. Fura ez, mert az elején úgy érzed, lassú, mert mindenki lehagy és könnyen elvisznek, ha nem ragaszkodsz a tervedhez. De ragaszkodom és csak magamra figyelek, beállítom a légzésem egy ritmusra, és indulhat a móka.

Pam-pam dobban a szív, szusszan a légzés és ebbe az ütembe bekapcsolódik a kezek suhogása, a lábak dobbanása. Ez az én ritmusom, ami csak az enyém, és csak én tudom így – mert ez az én saját ritmusom. Ha nem terepverseny lenne, még a szemem is becsukhatnám, mert a folyamatos „gépezet” vinne a szemem nélkül is. A ritmus, amellyel elindulok az elején, olyan, mint egy relaxáció. Csak figyeled az érzéseket, araszolgatsz, nyugtázod, hogy jó a tempó, mert szépen jössz fölfelé és előzöd meg azokat, akik más ritmusára futottak.

Majd jön a második szakasz, amikor megérkezel, fejben tudod, ez a te tereped, felküzdötted magad a csúcsra. Lefelé csapatsz, beindul a „pogó”, csak élvezed. Kiengeded az energiát, amit felfelé begyűjtöttél a gondolataiddal, a magadra figyeléssel, és az út nehézségeivel. Hihetetlen ez a szabadság, már szinte megrészegít, de nem engedhetsz neki, kontrollálnod kell egy kicsit, mert egy rossz lépés és nagyot lehet esni. Az utolsó szakasz a rock, gitárszólóval, dobszólóval. Mindenki bele teszi, amit a legjobban tud és egyénileg is kicsúcsosodik az a tudás, amit eddig a zenekarral együtt játszott, de még is külön. Minden szakaszon csapódik hozzád valaki, egy darabig veled tart, majd a következő szakaszon más érkezik meg, vele is mész egy darabon. De a végét mindig egyedül futod, mert ott már csak te vagy, a célod és a miérted – foglalta össze gondolatait Szivós Orsolya.